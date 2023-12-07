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Росія продовжує заробляти мільйони на експорті нафти в обхід санкцій G7

7 грудня 2023 07:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія продовжує заробляти мільйони на експорті нафти в обхід санкцій G7
Відвантаження російської нафти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.

Про це пише ISW.

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За даними аналітиків, лише у жовтні 2023 року Росія отримала 11,3 млрд дол. доходів від продажу нафти і нафтопродуктів — це найвищий рівень з травня 2022 року і перевищує щомісячні доходи за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це вдалося завдяки тому, що російські чиновники нівелювали наслідки обмеження G7, частіше покладаючись на застарілі нафтові танкери з незрозумілим правом власності та страхуванням від невідомих джерел. Таким чином там створили "тіньовий флот" для транспортування нафти за цінами, що перевищують верхню межу.

Так, завдяки цьому РФ перевезла понад 70% нафтових вантажів за дев'ять місяців 2023 року, що дозволило російським чиновникам здійснювати більший контроль над експортом нафти і поступово підвищувати ціни.

"Кремль, ймовірно, сподівається, що співпраця з ОПЕК+ щодо узгодженого скорочення видобутку дозволить російським чиновникам і далі підвищувати ціни на нафту і продовжувати підтримувати доходи федерального бюджету, аби впоратися зі зростаючим федеральним дефіцитом Росії", — йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту. Це пов'язано з ціною, яка виявилася вищою за "стелю", яку встановила міжнародна спільнота. 

Також ми писали, що деякі трейдери почали імпорт російського газу до Чехії у жовтні. Однак міністр промисловості й торгівлі республіки Йозеф Сікела заявляє, що потреби в цьому немає.

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