Росія продовжує заробляти мільйони на експорті нафти в обхід санкцій G7
Доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.
Про це пише ISW.
Доходи Росії від нафти зростають
За даними аналітиків, лише у жовтні 2023 року Росія отримала 11,3 млрд дол. доходів від продажу нафти і нафтопродуктів — це найвищий рівень з травня 2022 року і перевищує щомісячні доходи за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Це вдалося завдяки тому, що російські чиновники нівелювали наслідки обмеження G7, частіше покладаючись на застарілі нафтові танкери з незрозумілим правом власності та страхуванням від невідомих джерел. Таким чином там створили "тіньовий флот" для транспортування нафти за цінами, що перевищують верхню межу.
Так, завдяки цьому РФ перевезла понад 70% нафтових вантажів за дев'ять місяців 2023 року, що дозволило російським чиновникам здійснювати більший контроль над експортом нафти і поступово підвищувати ціни.
"Кремль, ймовірно, сподівається, що співпраця з ОПЕК+ щодо узгодженого скорочення видобутку дозволить російським чиновникам і далі підвищувати ціни на нафту і продовжувати підтримувати доходи федерального бюджету, аби впоратися зі зростаючим федеральним дефіцитом Росії", — йдеться у звіті Інституту.
Нагадаємо, що США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту. Це пов'язано з ціною, яка виявилася вищою за "стелю", яку встановила міжнародна спільнота.
Також ми писали, що деякі трейдери почали імпорт російського газу до Чехії у жовтні. Однак міністр промисловості й торгівлі республіки Йозеф Сікела заявляє, що потреби в цьому немає.
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