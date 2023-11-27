Трейдери в Чехії відновили імпорт газу РФ, — ЗМІ

Російський газ. Фото: росЗМІ

Деякі трейдери почали імпорт російського газу до Чехії у жовтні. Однак міністр промисловості й торгівлі республіки Йозеф Сікела заявляє, що потреби в цьому немає.

Про це повідомив Echo24.

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Імпорт російського газу

Економіст Лукаш Кованда розповів, що заяви політиків про те, що Чехія позбулася залежності від російського газу, дещо розходяться з даними газотранспортної станції в Ланжоті з минулого місяця.

"З початку жовтня газ на цій прикордонній станції йде вже не з Чехії до Словаччини, як раніше, а зі Словаччини до Чехії. І то в обсязі до 100 гігават-годин на добу. До 40 відсотків газу, що імпортується до Чеської Республіки, зараз російського походження", — зазначив Кованда.

Він каже, що наразі зростає також імпорт російської нафти до Чехії. Дані показують, що в першому півріччі цього року Чехія імпортувала найбільший обсяг нафти РФ за всі перші півріччя за весь період з 2010 року.

"Тим не менш, необхідно сприймати цю подію в більш широкому контексті. Зараз Чехія має краще захищені альтернативні маршрути, ніж до вторгнення Росії в Україну — шляхи для імпорту неросійських енергоносіїв, або з минулого року вона досягла значного прогресу в будівництві таких маршрутів", — зазначив Кованда.

Міністр промисловості й торгівлі республіки Йозеф Сікела підтвердив, що трейдерами було відновлено імпорт газу з Росії. За його словами, російський газ становив 79,6 млн кубометрів загального обсягу поставок із січня до кінця жовтня цього року, тобто 1,2 відсотка.

Сікела заявляє, те, що Чехія отримує російський газ, не змінює того факту, що країна остаточно позбулася залежності від російського газу.

"З огляду на останні події, необхідно розглянути, чи вводити обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати нашу процедуру в межах усього ЄС", — пояснив він.

Міністр зазначив, що імпорт російського газу в ЄС не підпадає під санкції, адже деякі країни не можуть без нього обійтися.

"Проте я б вважав правильним, щоб кінцеві споживачі були поінформовані, якщо вони купують газ у постачальників, які закуповують російський газ", — наголосив він.

Однак інформаційний портал Fxstreet спростовує слова міністра. Вони посилаються на дані австрійської газової компанії Gas Connect Austria, що спеціалізується на транспортуванні та розподілі газу, згідно з якими йдеться про набагато більші обсяги. За їхніми даними, минулої п'ятниці імпорт російського газу становив 54,4% від загального обсягу імпорту, в суботу — 55,1%.

Нагадаємо, Болгарія очікує на отримання надходження від нового податку на імпорт і транзит трубопровідного природного газу з Росії. Водночас уряд країни збентежений, чи має намір платити РФ.