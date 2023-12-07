Россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте нефти в обход санкций G7

Отгрузка российской нефти. Фото: росСМИ

Доходы России от продажи нефти продолжают расти. Это стало возможным благодаря усилиям РФ, направленным на обход граничных цен, установленных странами G7.

Об этом пишет ISW.

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Доходы России от нефти растут

По данным аналитиков, только в октябре 2023 г. Россия получила 11,3 млрд дол. доходов от продажи нефти и нефтепродуктов — это самый высокий уровень с мая 2022 года и превышает ежемесячные доходы за год до полномасштабного вторжения России в Украину.

Это удалось благодаря тому, что российские чиновники нивелировали последствия ограничения G7, чаще полагаясь на устаревшие нефтяные танкеры с непонятным правом собственности и страхованием неизвестных источников. Таким образом, там создали "теневой флот" для транспортировки нефти по ценам, превышающим верхнюю границу.

Да, благодаря этому РФ перевезла более 70% нефтяных грузов за первые девять месяцев 2023 года, что позволило российским чиновникам осуществлять больший контроль над экспортом нефти и постепенно повышать цены.

"Кремль, вероятно, надеется, что сотрудничество с ОПЕК+ по согласованному сокращению добычи позволит российским чиновникам и дальше повышать цены на нефть и продолжать поддерживать доходы федерального бюджета, чтобы справиться с растущим федеральным дефицитом России", — говорится в отчете Института.

Напомним, что США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.

Также мы писали, что некоторые трейдеры начали импорт российского газа в Чехию в октябре. Однако министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелла заявляет, что потребности в этом нет.