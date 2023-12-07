Россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте нефти в обход санкций G7
Доходы России от продажи нефти продолжают расти. Это стало возможным благодаря усилиям РФ, направленным на обход граничных цен, установленных странами G7.
Об этом пишет ISW.
Доходы России от нефти растут
По данным аналитиков, только в октябре 2023 г. Россия получила 11,3 млрд дол. доходов от продажи нефти и нефтепродуктов — это самый высокий уровень с мая 2022 года и превышает ежемесячные доходы за год до полномасштабного вторжения России в Украину.
Это удалось благодаря тому, что российские чиновники нивелировали последствия ограничения G7, чаще полагаясь на устаревшие нефтяные танкеры с непонятным правом собственности и страхованием неизвестных источников. Таким образом, там создали "теневой флот" для транспортировки нефти по ценам, превышающим верхнюю границу.
Да, благодаря этому РФ перевезла более 70% нефтяных грузов за первые девять месяцев 2023 года, что позволило российским чиновникам осуществлять больший контроль над экспортом нефти и постепенно повышать цены.
"Кремль, вероятно, надеется, что сотрудничество с ОПЕК+ по согласованному сокращению добычи позволит российским чиновникам и дальше повышать цены на нефть и продолжать поддерживать доходы федерального бюджета, чтобы справиться с растущим федеральным дефицитом России", — говорится в отчете Института.
Напомним, что США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.
Также мы писали, что некоторые трейдеры начали импорт российского газа в Чехию в октябре. Однако министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелла заявляет, что потребности в этом нет.
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