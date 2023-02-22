Санкції проти росії — на фінустанови рф поширять довготривалі обмеження

Російські фінустанови потраплять під санкції на рекордний термін: деталі законопроєкту
Україна може ввести санкційні обмеження на пів століття проти всіх російських компаній з надання фінансових послуг. Зокрема, під заборону потраплять перекази, здійснення розрахунків та видача готівки.
Відповідний законопроєкт №9045 зареєстрував у парламенті президент Володимир Зеленський.
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Що передбачають санкції
Очікується, що секторальні санкції охоплять Центробанк російської федерації, а також банківські та небанківські кредитні організації. У списку:
- банківські установи;
- небанківські кредитні організації;
- оператори платіжних систем;
- професійні учасники фондового ринку;
- страхові компанії;
- інвестиційні фонди, інші установи.
Санкції містять десять пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать російським фінустановам, заборону ділових відносин, зокрема кореспондентських. Також передбачається заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь російських фінустанов.
Забороняється купівля цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є російські фінустанови, за винятком відчуження на користь України.
Обмеження передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь російських фінустанов, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів.
Даний проєкт раніше затвердила Рада нацбезпеки та оборони. Парламент має розглянути дану ініціативу найближчим часом.
Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.
За прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.