Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Російські фінустанови потраплять під санкції на рекордний термін: деталі законопроєкту arrow

Російські фінустанови потраплять під санкції на рекордний термін: деталі законопроєкту

22 лютого 2023 15:02
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Санкції проти росії — на фінустанови рф поширять довготривалі обмеження
Йдеться про банківські та небанківські установи рф
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Україна може ввести санкційні обмеження на пів століття проти всіх російських компаній з надання фінансових послуг. Зокрема, під заборону потраплять перекази, здійснення розрахунків та видача готівки.

Відповідний законопроєкт №9045 зареєстрував у парламенті президент Володимир Зеленський.

Читайте також:

Що передбачають санкції

Очікується, що секторальні санкції охоплять Центробанк російської федерації, а також банківські та небанківські кредитні організації. У списку:

  • банківські установи;
  • небанківські кредитні організації;
  • оператори платіжних систем;
  • професійні учасники фондового ринку;
  • страхові компанії;
  • інвестиційні фонди, інші установи.

Санкції містять десять пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать російським фінустановам, заборону ділових відносин, зокрема кореспондентських. Також передбачається заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь російських фінустанов.

Забороняється купівля цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є російські фінустанови, за винятком відчуження на користь України.

Обмеження передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь російських фінустанов, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів.

Даний проєкт раніше затвердила Рада нацбезпеки та оборони. Парламент має розглянути дану ініціативу найближчим часом.

Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.

За прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:42 Щоб Херсон став безпечним, треба дійти до середини Криму, — Дмитро Плетенчук

15:38 В Україні поновили безвідсоткову допомогу до 100 тис. грн: хто може отримати

15:34 Гвардіола назвав гравців, які не допоможуть "Сіті" у матчі 1/8 ЛЧ проти "Лейпцигу"

15:30 Працював в Криму та не сплачував податки: БЕБ викрило компанії одеського депутата-забудовника

15:28 Нардеп Олександр Трухін визнав свою вину у спробі підкупу поліцейського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:26 Навіть не закашлявся: путін виступив на концерті у "Лужниках" та назвав всіх росіян захисниками рф

15:24 У Львові китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

15:16 ​​​​​​​Іспанія передасть Україні танки Leopard 2: коли і скільки

15:12 У Львові стрімко зросла захворюваність на коронавірус

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Новина з відео

06:15 "Наполі" красиво обіграв "Айнтрахт" у 1/8 Ліги чемпіонів

Новина з відео

23:33 "На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Рік великої війни

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Актуальне по темі

None 22 Лютий 15:03

Щоб Херсон став безпечним, треба дійти до середини Криму, — Дмитро Плетенчук

None 22 Лютий 15:50

В Україні поновили безвідсоткову допомогу до 100 тис. грн: хто може отримати

None 22 Лютий 14:02

Гвардіола назвав гравців, які не допоможуть "Сіті" у матчі 1/8 ЛЧ проти "Лейпцигу"

None 22 Лютий 14:23

Працював в Криму та не сплачував податки: БЕБ викрило компанії одеського депутата-забудовника

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB