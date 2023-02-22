Санкции против россии — на финучреждения рф распространят длительные ограничения

Российские финучреждения попадут под санкции на рекордный срок: детали законопроекта
Украина может ввести санкционные ограничения на полвека против всех российских компаний по предоставлению финансовых услуг. В частности, под запрет попадут переводы, расчеты и выдача наличных.
Соответствующий законопроект №9045 зарегистрировал в парламенте президент Владимир Зеленский.
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Что предусматривают санкции
Ожидается, что секторальные санкции охватят Центробанк российской федерации, а также банковские и небанковские кредитные организации. В списке:
- банковские учреждения;
- небанковские кредитные организации;
- операторы платежных систем;
- профессиональные участники фондового рынка;
- страховые компании;
- инвестиционные фонды;
- другие учреждения.
Санкции содержат десять пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими российским финучреждениям, запрет деловых отношений, в том числе корреспондентских. Также предусматривается запрет на заключение сделок и осуществление инвестиций в пользу российских финучреждений.
Запрещается покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются российские финучреждения, за исключением отчуждения в пользу Украины.
Ограничения предусматривают остановку выполнения экономических и денежных обязательств в пользу российских финучреждений, остановку обслуживания электронных платежных средств.
Данный проект ранее утвердил Совет нацбезопасности и обороны. Парламент должен рассмотреть данную инициативу в ближайшее время.
Напомним, Совет ЕС решил продлить санкции против России, введенные после признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ограничение продлено до 24 февраля 2024 года.
По прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.