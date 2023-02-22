Санкции против россии — на финучреждения рф распространят длительные ограничения

Речь идет о банковских и небанковских учреждениях

Украина может ввести санкционные ограничения на полвека против всех российских компаний по предоставлению финансовых услуг. В частности, под запрет попадут переводы, расчеты и выдача наличных.

Соответствующий законопроект №9045 зарегистрировал в парламенте президент Владимир Зеленский.

Что предусматривают санкции

Ожидается, что секторальные санкции охватят Центробанк российской федерации, а также банковские и небанковские кредитные организации. В списке:

банковские учреждения;

небанковские кредитные организации;

операторы платежных систем;

профессиональные участники фондового рынка;

страховые компании;

инвестиционные фонды;

другие учреждения.

Санкции содержат десять пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими российским финучреждениям, запрет деловых отношений, в том числе корреспондентских. Также предусматривается запрет на заключение сделок и осуществление инвестиций в пользу российских финучреждений.

Запрещается покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются российские финучреждения, за исключением отчуждения в пользу Украины.

Ограничения предусматривают остановку выполнения экономических и денежных обязательств в пользу российских финучреждений, остановку обслуживания электронных платежных средств.

Данный проект ранее утвердил Совет нацбезопасности и обороны. Парламент должен рассмотреть данную инициативу в ближайшее время.

Напомним, Совет ЕС решил продлить санкции против России, введенные после признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ограничение продлено до 24 февраля 2024 года.

По прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.