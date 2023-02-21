Санкції проти росії — експорті російських меблів суттєво впав

Дохід скоротився порівняно з попереднім роком на 39%

У росії у 2022 році через західні санкції експорт меблів суттєво впав. Дохід скоротився порівняно з попереднім роком на 39%, до 29,5 мільярда рублів.

Про це свідчить інформація Асоціації підприємств меблевої та деревопереробної промисловості, пише "Коммерсант".

Які зміни сталися в галузі

Як зазначається, 2021 року росія експортувала близько 16% усіх меблів, вироблених в країні, а 2022-го — обсяги продажів скоротилися удвічі. Через зниження обсягів постачання меблів за кордон виробники втратили близько 18 млрд рублів.

Імпорт меблів в росію минулого року впав на 44%, до 103,4 млрд рублів. Європейських меблів стали завозити на 20% менше, частка скоротилась до 30%. Так, поставки із країн, які підтримали санкції проти росії, зокрема з Італії, Німеччини, Іспанії та Румунії, становили 30 млрд рублів. Частка китайських і білоруських меблів торік зросла до 70%.

"На статистику сукупної експортної виручки негативно вплинуло згортання російського бізнесу шведської IKEA, яка постачала за кордон значну частину готової продукції, яка вироблялася в Росії. Але головною причиною є санкції ЄС, які закрили європейський ринок для російських меблевих компаній", — зазначають в Асоціації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.

За прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.