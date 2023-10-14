Російський газ досі перекачують територією України: коли це припиниться

Російський газ перекачують через ГТС України. Фото: Google

Попри війну через газотранспортну систему України перекачується російський газ. Його доправляють до країн Європи. Це стосуєтьсятих країн, які не мають іншого джерела надходження природного газу.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Транзит російського газу через українську ГТС

До країн ЄС через українську ГТС продовжує надходити російський газ. І це при тому, що в країні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ.

За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, Україна припинить постачати Європі російський газ. Але це — питання часу, адже країни Європи повністю ще не відмовилися від російського газу.

Передбачається, що вже у 2027 році споживання російського газу в Європі практично припиниться. А поки за транзит Україна отримує плату. Зокрема, до Австрії, Словаччини, Італії та Угорщини.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як уникнути проблем з оплатою рахунків новим клієнтам. Йдеться про тих українців, яких перевели на послуги компанії від інших газопостачальників. Нафтогаз опублікував у Facebook інструкцію про те, як передати показники лічильника.