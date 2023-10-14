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Російський газ досі перекачують територією України: коли це припиниться

14 жовтня 2023 23:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Російський газ досі перекачують територією України: коли це припиниться
Російський газ перекачують через ГТС України. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Попри війну через газотранспортну систему України перекачується російський газ. Його доправляють до країн Європи. Це стосуєтьсятих країн, які не мають іншого джерела надходження природного газу.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Транзит російського газу через українську ГТС

До країн ЄС через українську ГТС продовжує надходити російський газ. І це при тому, що в країні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ. 

За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, Україна припинить постачати Європі російський газ. Але це — питання часу, адже країни Європи повністю ще не відмовилися від російського газу.  

Передбачається, що вже у 2027 році споживання російського газу в Європі практично припиниться. А поки за транзит Україна отримує плату. Зокрема, до Австрії, Словаччини, Італії та Угорщини.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як уникнути проблем з оплатою рахунків новим клієнтам. Йдеться про тих українців, яких перевели на послуги компанії від інших газопостачальників. Нафтогаз опублікував у Facebook інструкцію про те, як передати показники лічильника.

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