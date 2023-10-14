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Российский газ до сих пор перекачивают по территории Украины: когда это прекратится

14 октября 2023 23:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Российский газ до сих пор перекачивают по территории Украины: когда это прекратится
Российский газ перекачивают через ГТС Украины. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Несмотря на войну через газотранспортную систему Украины перекачивается российский газ. Его доставляют в страны Европы. Это касается тех стран, не имеющих другого источника поступления природного газа.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

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Транзит российского газа через украинскую ГТС

В страны ЕС через украинскую ГТС продолжает поступать российский газ. И это при том, что в стране второй год подряд идет полномасштабная война, начатая РФ.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, Украина перестанет поставлять Европе российский газ. Но это вопрос времени, ведь страны Европы полностью еще не отказались от российского газа.

Предполагается, что уже в 2027 году потребление российского газа в Европе практически прекратится. Пока же за транзит Украина получает плату. В частности, в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как избежать проблем с оплатой счетов новым клиентам. Речь идет о тех украинцах, которых перевели на услуги компании от других газопоставщиков. Нафтогаз опубликовал в Facebook инструкцию о том, как передать показатели счетчика.

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