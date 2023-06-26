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Російський рубль впав до рівня початку повномасштабної війни

26 червня 2023 09:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російський рубль впав до рівня початку повномасштабної війни
Російський рубль. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська валюта продовжує знецінюватися. Сьогодні, 26 червня, курс рубля до долара Сполучених Штатів Америки сягнув рівня березня 2022 року.

Про це повідомляє портал Investing.

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Російська національна валюта, рубль, продовжила падіння, яке триває уже не перший місяць.

Сьогодні, 26 червня, курс рубля до головної резервної валюти світу, долара США, перевищив показник 86 рублів/долар.

Це сталося уперше з 30 березня 2022 року, коли рубль впав під впливом початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти російської економіки.

Інші валюти

Також продовжує знижувати курс рубля і щодо інших валют.

Так:

  • курс євро перевищив показник 94 рублі.
  • китайський юань коштує уже більше 12 рублів.

Нагадаємо, що в обмінниках валюти у російських регіонах курс долара ще кілька днів тому піднявся майже до показника 100 рублів.

Європейська валюта на 24 червня перевищила цей психологічний показник і в обмінниках коштувала уже 106 рублів за один євро.

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