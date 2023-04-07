Курс рубля в рф сягнув мінімального рівня за рік — що кажуть експерти

Валюта в рф досягла рекордних значень з квітня 2022 року

У росії курс національної валюти просів до мінімального з квітня 2022 року. Активне зростання курсу долара та євро на Московській біржі спостерігається п'ятий день поспіль.

Про це свідчать дані Мосбіржі.

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Як змінився курс рубля

7 квітня курс долара щодо російської нацвалюти на Мосбіржі сягнув 83 рублів, курс євро перевищив 91 рубль. Це рекордні значення валюти за останній рік.

Для порівняння, напередодні курс американської валюти становив 81 дол./руб., а європейської — 88 євро/руб.

Курс стрімко падає кілька днів поспіль, помірна аналогічна тенденція простежується із початку 2023 року.

"Цього року рубль зміцнювався лише 16 торгових днів, решту часу ми спостерігали ослаблення", — розповідають російські фінансисти.

Що кажуть економісти

Російські аналітики активно коментують послаблення російської валюти. Зокрема, за словами представника компанії "Відкриття інвестиції" Андрія Кочеткова, зростання долара та євро продиктоване кількома факторами: зростанням імпорту в росію, виведенням капіталу з рф, а також падінням доходів від експорту.

На думку замглави аналітичного департаменту Freedom Finance Global Георгія Ващенка, ключова причина знецінення рубля є дефіцит валюти на російському ринку.

"Російські експортери частково переходили на юань, і обсяги доларів, що надходять на біржу, зменшились. Великі банки та їхні великі клієнти уникають тримати великі доларові рештки на торговому майданчику", — пояснив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нафтогазові прибутки росії суттєво скоротилися за підсумками першого кварталу 2023 року. Таким став ефект від санкцій щодо російської нафти, а також нафтопродуктів.

Так, різке скорочення доходів сталося на тлі запровадження країнами G7 граничної ціни на російську нафту, що є основним експортним товаром країни-агресора. Із 5 грудня 2022 року з боку країн ЄС та США діє ембарго на імпорт російської нафти, а з 5 лютого поточного року — на нафтопродукти.

Раніше російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив про подальше скорочення нафтовидобутку, яке називають "добровільним". Рішення діятиме ще три місяці.