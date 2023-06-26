Российский рубль упал до уровня начала полномасштабной войны

Российский рубль. Фото: росСМИ

Российская валюта продолжает обесцениваться. Сегодня, 26 июня, курс рубля по отношению к доллару Соединенных Штатов Америки достиг уровня марта 2022 года.

Об этом сообщает портал Investing.

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Российская национальная валюта, рубль, продолжила продолжающееся уже не первый месяц падение.

Сегодня, 26 июня, курс рубля к главной резервной валюте мира, доллару США, превысил показатель 86 рублей/доллар.

Это произошло впервые с 30 марта 2022 года, когда рубль упал под влиянием начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против российской экономики.

Другие валюты

Также продолжает снижать курс рубля и по отношению к другим валютам.

Так:

курс евро превысил показатель 94 рубля.

китайский юань стоит уже больше 12 рублей.

Напомним, что в обменниках валюты в российских регионах курс доллара еще несколько дней назад поднялся почти до 100 рублей.

Европейская валюта на 24 июня превысила этот психологический показатель и в обменниках стоила уже в 106 рублей за один евро.