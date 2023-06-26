Российский рубль упал до уровня начала полномасштабной войны
Российская валюта продолжает обесцениваться. Сегодня, 26 июня, курс рубля по отношению к доллару Соединенных Штатов Америки достиг уровня марта 2022 года.
Об этом сообщает портал Investing.
Рубль упал до годового минимума
Российская национальная валюта, рубль, продолжила продолжающееся уже не первый месяц падение.
Сегодня, 26 июня, курс рубля к главной резервной валюте мира, доллару США, превысил показатель 86 рублей/доллар.
Это произошло впервые с 30 марта 2022 года, когда рубль упал под влиянием начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против российской экономики.
Другие валюты
Также продолжает снижать курс рубля и по отношению к другим валютам.
Так:
- курс евро превысил показатель 94 рубля.
- китайский юань стоит уже больше 12 рублей.
Напомним, что в обменниках валюты в российских регионах курс доллара еще несколько дней назад поднялся почти до 100 рублей.
Европейская валюта на 24 июня превысила этот психологический показатель и в обменниках стоила уже в 106 рублей за один евро.