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Российский рубль упал до уровня начала полномасштабной войны

26 июня 2023 09:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российский рубль упал до уровня начала полномасштабной войны
Российский рубль. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская валюта продолжает обесцениваться. Сегодня, 26 июня, курс рубля по отношению к доллару Соединенных Штатов Америки достиг уровня марта 2022 года.

Об этом сообщает портал Investing.

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Российская национальная валюта, рубль, продолжила продолжающееся уже не первый месяц падение.

Сегодня, 26 июня, курс рубля к главной резервной валюте мира, доллару США, превысил показатель 86 рублей/доллар.

Это произошло впервые с 30 марта 2022 года, когда рубль упал под влиянием начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против российской экономики.

Другие валюты

Также продолжает снижать курс рубля и по отношению к другим валютам.

Так:

  • курс евро превысил показатель 94 рубля.
  • китайский юань стоит уже больше 12 рублей.

Напомним, что в обменниках валюты в российских регионах курс доллара еще несколько дней назад поднялся почти до 100 рублей.

Европейская валюта на 24 июня превысила этот психологический показатель и в обменниках стоила уже в 106 рублей за один евро.

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