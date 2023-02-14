ЄС відніс рф до сірого списку податкових юрисдикцій — деталі

Рада ЄС закликала рф зміцнити свою правову базу

Європейський Союз (ЄС) оновив так званий "сірий список" податкових юрисдикцій. Тепер у ньому — росія, Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Рика.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Поповнення "сірого списку"

Як йдеться у пресрелізі, Рада ЄС шкодує, що відповідні юрисдикції не співпрацюють із податкових питань, та закликає їх зміцнити свою правову базу для вирішення цих проблем.

Перелік тепер складається із 16 позицій, головно — це класичні офшори (Багамські острови, Панама, Трінідад та Тобаго, Вануату та ін.). При цьому кілька країн викреслили із "сірого списку". Йдеться про Північну Македонію, Барбадос, Ямайку, Уругвай. Гонконгу, Малайзії та Катару надали відтермінування для усунення недоліків.

Список тепер виглядає так:

Американське Самоа

Ангілья

Багамські острови

Британські Віргінські острови

Коста-Ріка

Фіджі

Гуам

Маршаллові острови

Палау

Панама

росія

Самоа

Тринідад і Тобаго

Острови Теркс і Кайкос

Віргінські острови США

Вануату

Претензії до рф

Як наголошується у повідомленні, претензії до рф пов'язані з ухваленими минулого року поправками до законодавства, що регулює режим спеціальних адміністративних районів (у Примор'ї та Калінінградській області). Також у Раді Євросоюзу зазначили, що діалог із рф з питань податкового законодавства "зайшов у глухий кут" через воєнні дії в Україні.

Уперше "сірий список" сформували наприкінці 2017 року. Найближчий його перегляд відбудеться у жовтні поточного року.

Нагадаємо, у Європейському Союзі планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків. Серед них — Альфа-банк.

Також ми писали, що за прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.