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Россию внесли в "серый" список налоговых юрисдикций: решение ЕС

14 февраля 2023 15:07
lis.jpg - Ксения Лисновская
ЕС отнес рф к серому списку налоговых юрисдикций — детали
Совет ЕС призвал рф укрепить свою правовую базу
lis.jpg - Ксения Лисновская

Европейский Союз (ЕС) обновил так называемый "серый список" налоговых юрисдикций. Теперь в нем — россия, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Пополнение "серого списка"

Как говорится в пресс-релизе, Совет ЕС сожалеет, что соответствующие юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам и призывает их укрепить свою правовую базу для решения этих проблем.

Список теперь состоит из 16 позиций, главным образом — это классические оффшоры (Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и др.). При этом несколько стран вычеркнули из "серого списка". Речь идет о Северной Македонии, Барбадосе, Ямайке, Уругвае. Гонконгу, Малайзии и Катару предоставили отсрочку для устранения недостатков.

Список теперь выглядит так:

  • Американское Самоа
  • Ангилья
  • Багамские острова
  • Британские Виргинские острова
  • Коста-Рика
  • Фиджи
  • Гуам
  • Маршалловы острова
  • Палау
  • Панама
  • россия
  • Самоа
  • Тринидад и Тобаго
  • Острова Теркс и Кайкос
  • Виргинские острова США
  • Вануату

Претензии к рф

Как отмечается в сообщении, претензии к россии связаны с принятыми в прошлом году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (в Приморье и Калининградской области). Также в Совете Евросоюза отметили, что диалог по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" из-за военных действий в Украине.

Впервые "серый список" был сформирован в конце 2017 года. Ближайший его пересмотр состоится в октябре этого года.

Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них – Альфа-банк.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0 %.

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