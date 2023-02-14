ЕС отнес рф к серому списку налоговых юрисдикций — детали

Совет ЕС призвал рф укрепить свою правовую базу

Европейский Союз (ЕС) обновил так называемый "серый список" налоговых юрисдикций. Теперь в нем — россия, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Пополнение "серого списка"

Как говорится в пресс-релизе, Совет ЕС сожалеет, что соответствующие юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам и призывает их укрепить свою правовую базу для решения этих проблем.

Список теперь состоит из 16 позиций, главным образом — это классические оффшоры (Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и др.). При этом несколько стран вычеркнули из "серого списка". Речь идет о Северной Македонии, Барбадосе, Ямайке, Уругвае. Гонконгу, Малайзии и Катару предоставили отсрочку для устранения недостатков.

Список теперь выглядит так:

Американское Самоа

Ангилья

Багамские острова

Британские Виргинские острова

Коста-Рика

Фиджи

Гуам

Маршалловы острова

Палау

Панама

россия

Самоа

Тринидад и Тобаго

Острова Теркс и Кайкос

Виргинские острова США

Вануату

Претензии к рф

Как отмечается в сообщении, претензии к россии связаны с принятыми в прошлом году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (в Приморье и Калининградской области). Также в Совете Евросоюза отметили, что диалог по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" из-за военных действий в Украине.

Впервые "серый список" был сформирован в конце 2017 года. Ближайший его пересмотр состоится в октябре этого года.

Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них – Альфа-банк.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0 %.