ЕС отнес рф к серому списку налоговых юрисдикций — детали

Россию внесли в "серый" список налоговых юрисдикций: решение ЕС
Европейский Союз (ЕС) обновил так называемый "серый список" налоговых юрисдикций. Теперь в нем — россия, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Пополнение "серого списка"
Как говорится в пресс-релизе, Совет ЕС сожалеет, что соответствующие юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам и призывает их укрепить свою правовую базу для решения этих проблем.
Список теперь состоит из 16 позиций, главным образом — это классические оффшоры (Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и др.). При этом несколько стран вычеркнули из "серого списка". Речь идет о Северной Македонии, Барбадосе, Ямайке, Уругвае. Гонконгу, Малайзии и Катару предоставили отсрочку для устранения недостатков.
Список теперь выглядит так:
- Американское Самоа
- Ангилья
- Багамские острова
- Британские Виргинские острова
- Коста-Рика
- Фиджи
- Гуам
- Маршалловы острова
- Палау
- Панама
- россия
- Самоа
- Тринидад и Тобаго
- Острова Теркс и Кайкос
- Виргинские острова США
- Вануату
Претензии к рф
Как отмечается в сообщении, претензии к россии связаны с принятыми в прошлом году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (в Приморье и Калининградской области). Также в Совете Евросоюза отметили, что диалог по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" из-за военных действий в Украине.
Впервые "серый список" был сформирован в конце 2017 года. Ближайший его пересмотр состоится в октябре этого года.
Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них – Альфа-банк.
Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0 %.