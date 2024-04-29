Нафтогаз обнародовал новые данные расчета украинцев за голубое топливо

Расчет украинцев за голубое топливо — Нафтогаз обнародовал новые данные
В Группе "Нафтогаз" оценили уровень расчетов населения за природный газ. Речь идет о более чем 12 миллионах украинских домохозяйств.
Новые данные озвучил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев, передает издание "Укринформ".
Уровень расчета украинцев населения
По словам главы компании, сейчас доля расчетов бытовых потребителей за потребленное голубое топливо составляет 95%. Он отметил, что такой уровень расчета требует благодарности.
"На сегодняшний день уровень платежей со стороны домохозяйств достигает 95%. Кстати, спасибо нашим потребителям за такую дисциплину", — подчеркнул глава правления компании.
Чернышев напомнил, что Нафтогаз во время военного положения обеспечивает природным газом более 12 млн украинских домохозяйств. Речь идет об около 98% всех потребителей.
Однако в дальнейшем сложной остается ситуация с оплатой предприятиями теплокоммунэнерго потребленного голубого топлива. В настоящее время компания работает с местными советами по усилению уровня расчетов.
"Сделаем все, чтобы наши потребители не испытывали сбоев в поставках газа. А если сбои и будут — они очень быстро будут устраняться", — добавил чиновник.
Негативная ситуация с долгами
Большинство производителей тепла продолжают накапливать огромную задолженность перед Нафтогазом. По данным компании, на конец марта 2024 года долг предприятий теплокоммунэнерго составлял 63,4 млрд гривен. В то время как украинцы задолжали 9,8 млрд гривен.
Ранее эксперты энергосферы сообщали, что из-за катастрофического падения платежей за потребленный природный газ возникла реальная угроза финансового дефолта компании. В частности, год назад по состоянию на апрель 2023-го руководство Нафтогаза требовало от правительства 327 млрд гривен компенсации из государственного бюджета.
Тарифы на природный газ
На днях Нафтогаз утвердил новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксованный" продлили для населения еще на один год в рамках установленного моратория на повышение стоимости услуги.
Таким образом, один кубический метр голубого топлива для клиентов будет в дальнейшем стоить 7,96 грн (с НДС).
Также правительство приняло решение о продлении действия льготных цен на природный газ, тепло и электричество для бытовых потребителей.
Что еще стоит знать
Напомним, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона.
Также мы писали, что в течение 2023 года компании-лидеры энергетического комплекса заработали 745,8 млрд гривен. Показатель на 8% превышает совокупный доход компаний в прошлом году, когда получили 688,4 млрд гривен.
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