Нафтогаз обнародовал новые данные расчета украинцев за голубое топливо

Газовый вентиль. Фото: агентство Reuters

В Группе "Нафтогаз" оценили уровень расчетов населения за природный газ. Речь идет о более чем 12 миллионах украинских домохозяйств.

Новые данные озвучил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев, передает издание "Укринформ".

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Уровень расчета украинцев населения

По словам главы компании, сейчас доля расчетов бытовых потребителей за потребленное голубое топливо составляет 95%. Он отметил, что такой уровень расчета требует благодарности.

"На сегодняшний день уровень платежей со стороны домохозяйств достигает 95%. Кстати, спасибо нашим потребителям за такую дисциплину", — подчеркнул глава правления компании.

Чернышев напомнил, что Нафтогаз во время военного положения обеспечивает природным газом более 12 млн украинских домохозяйств. Речь идет об около 98% всех потребителей.

Однако в дальнейшем сложной остается ситуация с оплатой предприятиями теплокоммунэнерго потребленного голубого топлива. В настоящее время компания работает с местными советами по усилению уровня расчетов.

"Сделаем все, чтобы наши потребители не испытывали сбоев в поставках газа. А если сбои и будут — они очень быстро будут устраняться", — добавил чиновник.

Негативная ситуация с долгами

Большинство производителей тепла продолжают накапливать огромную задолженность перед Нафтогазом. По данным компании, на конец марта 2024 года долг предприятий теплокоммунэнерго составлял 63,4 млрд гривен. В то время как украинцы задолжали 9,8 млрд гривен.

Ранее эксперты энергосферы сообщали, что из-за катастрофического падения платежей за потребленный природный газ возникла реальная угроза финансового дефолта компании. В частности, год назад по состоянию на апрель 2023-го руководство Нафтогаза требовало от правительства 327 млрд гривен компенсации из государственного бюджета.

Источник: Нафтогаз

Тарифы на природный газ

На днях Нафтогаз утвердил новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксованный" продлили для населения еще на один год в рамках установленного моратория на повышение стоимости услуги.

Таким образом, один кубический метр голубого топлива для клиентов будет в дальнейшем стоить 7,96 грн (с НДС).

Также правительство приняло решение о продлении действия льготных цен на природный газ, тепло и электричество для бытовых потребителей.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона.

Также мы писали, что в течение 2023 года компании-лидеры энергетического комплекса заработали 745,8 млрд гривен. Показатель на 8% превышает совокупный доход компаний в прошлом году, когда получили 688,4 млрд гривен.