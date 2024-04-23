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Нафтогаз затвердив новий річний тариф для українців

23 квітня 2024 13:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на газ — Нафтогаз затвердив нові річні тарифи
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили ще на рік в рамках встановленого мораторію на підвищення цін.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Новий річний тариф для українців

Як зазначають у компанії, один кубічний метр блакитного палива для клієнтів надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).

"Ціна на газ для всіх домогосподарств України залишається незмінною!", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, компанія діє в національних інтересах. Через умови війни та складну ситуацію в економіці компанія підтримає громадян.

Він нагадав, що Нафтогаз забезпечує природним газом понад 12 млн родин.

"І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", — наголосив очільник компанії.

Щодо решти газопостачальників, то вартість ресурсу зараз коливається в діапазоні від 7,70 до 9,90 грн/куб. м. Всі вони теж мають переглянути річні тарифи.

Мораторій на підвищення трьох тарифів

Наприкінці липня 2022 року Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7427, який передбачав встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення до кінця воєнного стану та пів року після нього. Згідно з ним, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів ціни на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво/транспортування/постачання):
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

Також ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

тарифи
ціни на газ
комунальні послуги
Нафтогаз
ЖКГ

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