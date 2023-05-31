єВідновлення — хто і як може подати заявки на компенсації

Зруйнована українська багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

В Україні розширили державну програму "єВідновлення". Під час другого етапу громадяни отримають грошові компенсації за зруйноване житло.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує його пресслужба у Telegram.

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Прем'єр зазначив, що на другому етапі програми можна отримати гроші за зруйноване житло.

Їх можна буде витратити, по-перше, на будівництво будинку. У таких випадках виплата здійснюватиметься безпосередньо на рахунки громадян. По-друге, кошти можна витратити на купівлю квартир, інших житлових приміщень з використанням житлового сертифікату.

Обсяг компенсацій розраховуватимуть спеціальні комісії за формулою, яка складатиметься із таких фактів як регіон розташування об’єкта, рік забудови та площа.



"Також розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням", — уточнив очільник уряду.

Заявки на отримання грошей на ремонтні роботи за держпрограмою "єВідновлення" зможуть подавати ті громадяни, у кого немає "Дії" чи смартфона.

Надавати документи на компенсацію за пошкоджене нерухоме майно можна тепер у паперовій формі через Центри надання адміністративних послуги, органи соціального захисту населення чи нотаріуса.



Окрім того, уряд деталізував питання оскарження дій чи бездіяльності комісій, які мають обстежувати пошкоджене майно.

Чи вистачить грошей на компенсації

Раніше в уряді заявили про виділення на держпрограму "єВідновлення" із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4,4 млрд гривень. Максимальна сума допомоги — 200 тис. грн.

Як розповіла заступниця голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна, якщо всі, хто подає заявку на компенсацію отримає максимально по 200 тис. грн, то виділених коштів вистачить тільки на 22 тисячі об'єктів. Тоді як тих, кому потрібна така допомога, значно більше.

Оскільки цих коштів недостатньо, шукають додаткові джерела фінансування на покриття ремонтів зруйнованого житла українців. Зокрема, уряд розраховує, що у майбутньому це можуть покрити гранти Світового банку, додала Азархіна.

Варто зауважити, що 10 травня в країні стартував перший етап цієї програми.

Нагадаємо, раніше в українському уряді визначили середню вартість "квадрата" житла в різних куточках країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої ціни спорудження житла в Україні.

Також ми писали що українці, житло яких постраждало на тлі війни, подали близько 10,4 тис. заяв на ремонти за кошт держави.