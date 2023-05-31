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Расширение программы "єВідновлення": кто и как может подать заявки

31 мая 2023 07:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
єВідновлення — кто и как может подать заявки на компенсации
Разрушенная украинская многоэтажка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине расширили государственную программу "єВідновлення". Во время второго этапа граждане получат денежные компенсации за разрушенное жилье.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает его пресс-служба в Telegram.

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Премьер отметил, что на втором этапе программы можно получить деньги за разрушенное жилье.

Их можно потратить, во-первых, на строительство дома. В таких случаях выплата будет производиться непосредственно на счета граждан. Во-вторых, денежные средства можно потратить на покупку квартир, других жилых помещений с использованием жилищного сертификата.

Объем компенсаций будут рассчитывать специальные комиссии по формуле, состоящей из таких фактов как регион расположения объекта, год застройки и площадь.

"Также размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости сооружения жилья соответствующей площади согласно его местонахождению", — уточнил глава правительства.

Заявки на получение денег на ремонтные работы по госпрограмме "єВідновлення" смогут подавать граждане, у кого нет "Дії" или смартфона.

Подавать документы на компенсацию за поврежденное недвижимое имущество можно теперь в бумажной форме через Центры предоставления административных услуг, органы социальной защиты населения или нотариуса.

Кроме того, правительство детализировало вопрос обжалования действий или бездействия комиссий, которые должны обследовать поврежденное имущество.

Хватит ли денег на компенсации

Ранее в правительстве заявили о выделении на госпрограмму "єВідновлення" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 4,4 млрд гривен. Максимальная сумма помощи — 200 тыс. грн.

Как рассказала заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина, если все подающие заявку на компенсацию получат максимально по 200 тыс. грн, то выделенных средств хватит только на 22 тысячи объектов. В то время как тех, кому нужна такая помощь, гораздо больше.

Поскольку этих средств недостаточно, ищут дополнительные источники финансирования для покрытия ремонтов разрушенного жилья украинцев. В частности правительство рассчитывает, что в будущем это могут покрыть гранты Всемирного банка, добавила Азархина.

Следует отметить, что 10 мая в стране стартовал первый этап этой программы.

Напомним, ранее в украинском правительстве определили среднюю стоимость "квадрата" жилья в разных уголках страны. На основе этого утвердили показатели опосредованной цены постройки жилья в Украине.

Также мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, подали около 10,4 тыс. заявлений на ремонты за счет государства.

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