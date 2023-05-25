Нерухомість в Україні — середня вартість квадрата житла по регіонах

Яка середня вартість "квадрата" житла в регіонах
В українському уряді визначили середню вартість "квадрата" житла в різних куточках країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої ціни спорудження житла в Україні.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Вартість квадратного метра житла по Україні
Йдеться про наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 17 травня 2023 року № 408. У документі затверджені медіанні ціни будівництва житла у різних регіонах України. За основу взяті показники станом на 1 квітня 2023 року.
Згідно з ним, вартість одного квадратного метра загальної площі квартир будинку становить по країні 20,87 тис. гривень (разом з ПДВ). Оцінка не враховує тимчасово окуповані території АР Крим, м. Севастополя, частини окупованих територій Донбасу.
У різних регіонах показники вартості одного "квадрата" загальної площі квартир будинку (разом з ПДВ) такі:
- Вінницька — 20,12 тис. грн;
- Волинська — 20,06 тис. грн;
- Дніпропетровська — 20,23 тис. грн;
- Донецька — 21,92 тис. грн;
- Житомирська — 18,34 тис. грн;
- Закарпатська — 18,12 тис. грн;
- Запорізька — 20,21 тис. грн;
- Івано-Франківська — 18,77 тис. грн;
- Київська — 20,84 тис. грн;
- Кіровоградська — 17,74 тис. грн;
- Луганська — 20,02 тис. грн;
- Львівська — 20,76 тис. грн;
- Миколаївська — 20,84 тис. грн;
- Одеська — 19,99 тис. грн;
- Полтавська — 18,56 тис. грн;
- Рівненська — 20,5 тис. грн;
- Сумська — 19,58 тис. грн;
- Тернопільська — 19,56 тис. грн;
- Харківська — 21,94 тис. грн;
- Херсонська — 18,99 тис. грн;
- Хмельницька — 20,09 тис. грн;
- Черкаська — 20,56 тис. грн;
- Чернівецька — 19,32 тис. грн;
- Чернігівська — 20,9 тис. грн;
- м. Київ — 24,39 тис. грн.
Державне будівництво житла
23 лютого 2023 року в Україні ухвалили законопроєкт №7198, що дає право на державну компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок бойових дій нерухоме майно. У травні стартувала програма "єВідновлення".
Закон передбачає дві ситуації:
- будівля повністю знищена — постраждалим нададуть спеціальний житловий сертифікат, який є зобов'язанням держави профінансувати купівлю чи будівництво з нуля нерухомості.
- будівля ушкоджена — саме в такому разі держава й покриватиме реальними грошима вартість будматеріалів і робіт.
Власники сертифікатів зможуть самостійно обирати, де саме хочуть придбати чи збудувати нове житло.
При цьому з моменту, коли людина отримає житловий сертифікат, одразу припиниться право власності на зруйноване майно. І одразу нотаріус встановить на п'ять років заборону відчуження нового майна.
Більше про житло
Нагадаємо, в Україні можуть почати примусово вилучати, відчужувати земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна. Це прописано у новому законопроєкті, зареєстрованому у парламенті.
Також ми писали що українці, житло яких постраждало на тлі війни, подали близько 10,4 тис. заяв на ремонти за кошт держави. Йдеться про програму "єВідновлення".