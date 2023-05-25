Нерухомість в Україні — середня вартість квадрата житла по регіонах

Інженер на будівельному майданчику. Фото: Freepik

В українському уряді визначили середню вартість "квадрата" житла в різних куточках країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої ціни спорудження житла в Україні.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Вартість квадратного метра житла по Україні

Йдеться про наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 17 травня 2023 року № 408. У документі затверджені медіанні ціни будівництва житла у різних регіонах України. За основу взяті показники станом на 1 квітня 2023 року.

Згідно з ним, вартість одного квадратного метра загальної площі квартир будинку становить по країні 20,87 тис. гривень (разом з ПДВ). Оцінка не враховує тимчасово окуповані території АР Крим, м. Севастополя, частини окупованих територій Донбасу.

У різних регіонах показники вартості одного "квадрата" загальної площі квартир будинку (разом з ПДВ) такі:

Вінницька — 20,12 тис. грн;

Волинська — 20,06 тис. грн;

Дніпропетровська — 20,23 тис. грн;

Донецька — 21,92 тис. грн;

Житомирська — 18,34 тис. грн;

Закарпатська — 18,12 тис. грн;

Запорізька — 20,21 тис. грн;

Івано-Франківська — 18,77 тис. грн;

Київська — 20,84 тис. грн;

Кіровоградська — 17,74 тис. грн;

Луганська — 20,02 тис. грн;

Львівська — 20,76 тис. грн;

Миколаївська — 20,84 тис. грн;

Одеська — 19,99 тис. грн;

Полтавська — 18,56 тис. грн;

Рівненська — 20,5 тис. грн;

Сумська — 19,58 тис. грн;

Тернопільська — 19,56 тис. грн;

Харківська — 21,94 тис. грн;

Херсонська — 18,99 тис. грн;

Хмельницька — 20,09 тис. грн;

Черкаська — 20,56 тис. грн;

Чернівецька — 19,32 тис. грн;

Чернігівська — 20,9 тис. грн;

м. Київ — 24,39 тис. грн.

Державне будівництво житла

23 лютого 2023 року в Україні ухвалили законопроєкт №7198, що дає право на державну компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок бойових дій нерухоме майно. У травні стартувала програма "єВідновлення".

Закон передбачає дві ситуації:

будівля повністю знищена — постраждалим нададуть спеціальний житловий сертифікат, який є зобов'язанням держави профінансувати купівлю чи будівництво з нуля нерухомості.

будівля ушкоджена — саме в такому разі держава й покриватиме реальними грошима вартість будматеріалів і робіт.

Власники сертифікатів зможуть самостійно обирати, де саме хочуть придбати чи збудувати нове житло.

При цьому з моменту, коли людина отримає житловий сертифікат, одразу припиниться право власності на зруйноване майно. І одразу нотаріус встановить на п'ять років заборону відчуження нового майна.

Більше про житло

Нагадаємо, в Україні можуть почати примусово вилучати, відчужувати земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна. Це прописано у новому законопроєкті, зареєстрованому у парламенті.

Також ми писали що українці, житло яких постраждало на тлі війни, подали близько 10,4 тис. заяв на ремонти за кошт держави. Йдеться про програму "єВідновлення".