Банки замораживают счета — как написать заявление и разблокировать карту

Отделение украинского банка. Фото: Новини. LIVE

В Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.

Об этом рассказывают юристы.

Читайте также:

Как разблокировать счет

По словам юристов, чтобы определить такие текущие счета в банке, должникам нужно обратиться в исполнительную службу или к частным исполнителям, наложившим арест на деньги, с заявлением об определении указанного банковского счета для осуществления расходных финансовых операций.

Заявление можно подавать:

в бумажном формате (физически или посредством почтовой связи);

в электронном формате (с соблюдением правил, прописанных в законе "Об электронных документах и электронном документообороте").

В заявлении следует отметить:

номер банковского счета, который гражданин-должник просит определить для осуществления расходных операций;

название банка, где открыт счёт.

После этого исполнитель в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления должен внести постановление об определении счета должника в банке для осуществления расходных финансовых операций. На следующий рабочий день после вынесения постановления исполнитель должен послать постановление в банк, который разблокирует 13,4 тыс. грн на счете клиента.

Право на блокировку счетов

В Украине в начале мая 2023 вернулись правила блокировки счетов клиентов банков за любую задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.

Новый закон №3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения" предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн.).

В соответствии с правилами банки имеют право:

арестовывать счет, несмотря на объем долга;

после ареста можно разблокировать сумму в 13,4 тыс. грн, обратившись к исполнителю.

Напомним, в Украине предоставлятели платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Ранее сообщалось, что финучреждение Мonobank массово блокирует банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.