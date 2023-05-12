Банки блокують рахунки — що відомо про закон №3048-IX

Банківська розрахункова картка. Фото: Unplush

В Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.

Про те, як діяти у разі арешту рахунків, розповіли правозахисники у Telegram-каналі "Ти ж юрист".

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В Україні під час воєнного стану були встановлені вищевказані обмеження, що фактично зупинило арешт банківських рахунків боржників за комунальні послуги, тих, хто не сплачував штрафи за порушення правил дорожнього руху, а також аліментів.

Тоді як абсолютна більшість справ у судах стосувалась саме комунальної заборгованості українців. Так, у 2022 році налічувалось 52 тис. судових справ щодо стягнення, були заблоковані й інші рішення.

Проте днями українцям, які мають борги, серйозно ускладнили життя. Так, після практично річного мораторію влада повернула дозвіл банкам блокувати рахунки клієнтів через заборгованість на вимогу виконавчих органів.

Новий закон №3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану" передбачає, що клієнти, які мають які-небудь арешти, можуть користуватися сумою лише у розмірі двох мінімальних зарплат (зараз це 13,4 тис. грн).

Так, відповідно до нових правил можуть:

арештовувати рахунок, незважаючи на обсяг боргу;

після арешту можна розблокувати суму у 13,4 тис. грн, звернувшись до виконавця.

Що робити у разі блокування

За словами фахівців, у випадку блокування є два варіанти розвитку подальших подій. Зокрема, можна визнати заборгованість за кредитом, погасити й повідомити держвиконавця. Після цього доступ до банківського рахунку поновлять. У випадку ж, якщо громадянин вважає, що санкції були незаконні, то потрібно надати виконавцю, який наклав арешт, заяву про ознайомлення з усією інформацією виконавчого провадження.

"Після цього зможете дізнатися, з якої причини на ваш рахунок наклали арешт. Для того, щоб в майбутньому зняти накладений арешт, вам потрібно буде "позбутися" першопричини (наприклад, скасувати незаконний штраф поліції). Але кожний випадок дуже індивідуальний — тому без послуг адвоката тут не обійтися", — пояснюють юристи.

Де можуть громадяни дізнатися про борги

Кожен українець може перевірити інформацію про наявний борг у Єдиному реєстрі боржників. Для цього на порталі треба ввести:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Там же можна отримати відомості про орган виконавчої служби, засоби зв’язку та конкретне прізвище державного виконавця, у якого перебуває документ щодо боргу.

Також зазначену інформацію можна перевірити у мобільному застосунку держпослуг "Дія". Для цього там треба знайти розділ "Виконавчі провадження".

Нагадаємо, українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

Раніше повідомлялося, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.