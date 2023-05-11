Монобанк блокує рахунки клієнтам — що радять у банку

Застосунок фінустанови Monobank Фото: monobank.ua

Українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

Про це свідчать скарги громадян на порталі Мinfin у розділі відгуків про роботу банків.

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Що відомо про арешт рахунків

Днями українцям, які мають борги, серйозно ускладнили життя. Так, у травні після річного мораторію влада повернула дозвіл банкам блокувати рахунки клієнтів через заборгованість на вимогу виконавчих органів.

Новий закон №3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану" передбачає, що клієнти, які мають які-небудь арешти можуть користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (зараз це 13,4 тис. грн).

Однак громадяни масово нарікають на те, що Мonobank почав заморожувати рахунки навіть за закритими судовими провадженнями кількарічної давнини.

"Заблокували рахунок за виконавчими провадженнями, які закриті понад 2 роки тому. Відкрив в іншому банкові, все добре. Не рекомендую;

Ще вчора написала у підтримку, що провадження від січня 2022 р. закрите у вересні 2022 року, про що є відповідні постанови: Постанова про зняття арештів з рахунків та Постанова про закриття виконавчого провадження. Не подіяло. Заблокували і вимагають, щоб звернулась до виконавця за постановою;

Банк заблокував мою картку за виконавчим провадженням ВП № 65730799, яке вже закрито держвиконавцем 2 роки тому. Надав документи про закриття що є в Дія — не підходять. Навіщо тоді та Дія? Але жахливо, що ти не застрахований від дурості Монобанку, в будь-який момент тобі можуть заблочити картку, а потім ходи й доказуй, що ти не боржник. Ліпше зняти все з картки під нуль;

На жаль, банк заблокував рахунок у зв’язку зі старим виконавчим впровадженням, яке було закрито ще рік тому. Дуже шкода, що банк позиціонує себе як діджиталізований. Адже наразі в країні ж вільний доступ до реєстру боржників та діючих ВП, а також судових рішень. Мені не шкода 250 гривень на рахунках. Та євровий рахунок шкода. Не маю більше бажання користування вашими послугами. Хоча раніше була дуже задоволена", — йдеться у скаргах клієнтів.

Що кажуть у Мonobank

Представники фінустанови Мonobank дають всім клієнтам, у яких безпідставно заблоковано кошти, ідентичну відповідь.

"Розуміємо, що ситуація неприємна. 06.05 набув чинності Закон України, згідно з яким Банки вимушені встановлювати обмеження на рахунки клієнта, в разі отримання постанови про арешт коштів від виконавчої служби. При всьому бажанні вам допомогти, ми не маємо можливості зняти арешт без рішення виконавця. Рекомендуємо звернутися до виконавця, щоб він надіслав в банк повідомлення про зняття арешту. Як тільки ми отримаємо інформацію про зняття арешту — обмеження буде знято", — йдеться у повідомленні банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у фінустанові Мonobank попередили про можливість повернення арештів через зміни у законодавстві.

Також ми писали, що ПриватБанк блокує банківські картки з "метою безпеки". Зокрема, заморозили рахунок волонтерам.

Раніше повідомлялося, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.