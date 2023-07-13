Бизнес в Украине — компании обязали раскрыть данные о конечных бенефициарах

Человек работает в офисе. Фото: Unplush

В Украине руководители предприятий будут нести административную ответственность за непредоставление или несвоевременное представление государственному регистратору сведений о конечных бенефициарных владельцах. В частности, скоро начнет действовать порядок предоставления документов для подтверждения данных.

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

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Как отмечается, с 17 июля текущего года вступит в силу приказ Министерства юстиции № 2211/5, утвердивший "Порядок предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, а также порядке их рассмотрения".

Документ предусматривает, как будет выглядеть механизм предоставления юрлицом госрегистратору юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований объяснений или документов, а также саму процедуру их рассмотрения госрегистратором, а именно:

госрегистратор в течение трех рабочих дней со дня внесения в Единый госреестр отметки о возможной недостоверности данных о КБВ или структуре собственности юрлица должен направить юрлицу требование;

требование должty подписать госрегистратор и направить по местонахождению юрлица, указанному в Едином госреестре, заказным почтовым письмом;

компании и предприятия должны в течение десяти рабочих дней с даты получения такого требования предоставить госрегистратору пояснения, а также документы для подтверждения информации о КБУ и структуре собственности юрлица;

объяснения и подтверждающие документы должны предоставляться или направляться (рекомендованным письмом) юрлицом госрегистратору в бумажном формате;

госрегистратор в течение двух рабочих дней после получения от юрлица объяснений и подтверждающих документов должен рассмотреть их.

Специалисты отмечают, что объяснение должен подписать руководитель компании или лицо, уполномоченное действовать от ее имени. В нем должно быть указано:

1. достоверная информация о КБВ юрлица:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

государство гражданства или подданства;

серия, номер документа, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство/подданство, в частности, загранпаспорт гражданина Украины;

уникальный номер записи в Едином госдемографическом реестре (если есть);

официальное место жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть);

уровень/доля бенефициарного владения (удобство, интерес, влияние);

2. структура собственности юрлица по форме и содержанию, определенному законодательством;

3. в случае опровержения вероятной недостоверности данных о КБВ и структуре собственности юрлица, содержащейся в Едином госреестре, — обоснование, подкрепленное документами, подтверждающими данные факты;

4. если подтверждена недостоверность сведений о КБВ и структуре собственности юрлица из Единого госреестра, — причины несвоевременного обновления данных юрлицом;

5. перечень подтверждающих документов, добавленных к пояснению для подтверждения сведений;

6. дата подписания объяснения.

Подтверждающие документы могут быть исключительно получены из официальных источников и действительны на момент представления, содержащие все идентификационные данные. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юрлица или уполномоченным лицом.

Объяснения и документы следует предоставлять и присылать госрегистратору в бумажной форме.

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