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Раскрытие данных о конечных бенефициарах: кого коснется и перечень документов

13 июля 2023 10:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — компании обязали раскрыть данные о конечных бенефициарах
Человек работает в офисе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине руководители предприятий будут нести административную ответственность за непредоставление или несвоевременное представление государственному регистратору сведений о конечных бенефициарных владельцах. В частности, скоро начнет действовать порядок предоставления документов для подтверждения данных.

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

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Как отмечается, с 17 июля текущего года вступит в силу приказ Министерства юстиции № 2211/5, утвердивший "Порядок предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, а также порядке их рассмотрения".

Документ предусматривает, как будет выглядеть механизм предоставления юрлицом госрегистратору юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований объяснений или документов, а также саму процедуру их рассмотрения госрегистратором, а именно:

  • госрегистратор в течение трех рабочих дней со дня внесения в Единый госреестр отметки о возможной недостоверности данных о КБВ или структуре собственности юрлица должен направить юрлицу требование;
  • требование должty подписать госрегистратор и направить по местонахождению юрлица, указанному в Едином госреестре, заказным почтовым письмом;
  • компании и предприятия должны в течение десяти рабочих дней с даты получения такого требования предоставить госрегистратору пояснения, а также документы для подтверждения информации о КБУ и структуре собственности юрлица;
  • объяснения и подтверждающие документы должны предоставляться или направляться (рекомендованным письмом) юрлицом госрегистратору в бумажном формате;
  • госрегистратор в течение двух рабочих дней после получения от юрлица объяснений и подтверждающих документов должен рассмотреть их.

Специалисты отмечают, что объяснение должен подписать руководитель компании или лицо, уполномоченное действовать от ее имени. В нем должно быть указано:

1. достоверная информация о КБВ юрлица:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата рождения;
  • государство гражданства или подданства;
  • серия, номер документа, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство/подданство, в частности, загранпаспорт гражданина Украины;
  • уникальный номер записи в Едином госдемографическом реестре (если есть);
  • официальное место жительства;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть);
  • уровень/доля бенефициарного владения (удобство, интерес, влияние);

2. структура собственности юрлица по форме и содержанию, определенному законодательством;

3. в случае опровержения вероятной недостоверности данных о КБВ и структуре собственности юрлица, содержащейся в Едином госреестре, — обоснование, подкрепленное документами, подтверждающими данные факты;

4. если подтверждена недостоверность сведений о КБВ и структуре собственности юрлица из Единого госреестра, — причины несвоевременного обновления данных юрлицом;

5. перечень подтверждающих документов, добавленных к пояснению для подтверждения сведений;

6. дата подписания объяснения.

Подтверждающие документы могут быть исключительно получены из официальных источников и действительны на момент представления, содержащие все идентификационные данные. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юрлица или уполномоченным лицом.

Объяснения и документы следует предоставлять и присылать госрегистратору в бумажной форме.

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Напомним, с 1 августа 2023 года в Украине могут стартовать проверки бизнеса. Это произойдет в случае разблокирования в Верховной Раде законопроекта №8401, возвращающего действовавшую до войны систему налогообложения.

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