Перевірки бізнесу у 2023 році — кого торкнуться

Папери з фінансовими показниками. Фото: Unplush

З 1 серпня 2023 року в Україні можуть стартувати перевірки бізнесу. Це станеться у разі розблокування у Верховній Раді законопроєкту №8401, який повертає систему оподаткування, що діяла до війни.

Про те, що чекає на бізнес, розповідають Новини.LIVE.

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Скасування мораторію на перевірку бізнесу

У разі скасування заборони на перевірку бізнесу під час війни залишаться винятки. Проте вони торкнуться тільки невеликої групи підприємців. Зокрема, під мораторій потраплять:

платники єдиного податку першої-другої груп, заборона на перевірки встановлена на рік, до 1 серпня 2024 року;

юрособи та фізособи-підприємці, офіційне місцезнаходження яких — окуповані території, території, які вважаються гарячими точками — до завершення окупації, бойових дій чи держреєстрації зміни місцезнаходження.

Кого торкнуться перевірки

Водночас на підприємців чекають планові перевірки. Йдеться про тих, хто:

здійснює діяльність у галузі виробництва чи збуту підакцизної продукції; діяльність пов'язана з організацією та проведенням азартних ігор (гральний бізнес); надає фінансові та платіжні послуги; є платником, який на основі показників за 2021 рік, має один із ризиків:

розмір податку компанії на 50% менший, ніж середні податки у сфері;

обсяг податку на додану вартість на 50% менший, ніж середні податки у сфері;

дебіторська заборгованість більша за кредитну;

обсяг річного доходу більший 10 млн грн, і загальна частка витрат у податковій декларації більша 75% від доходу;

розмір заробітної плати менший за середній показник у сфері.

Блокування закону №8401

Законопроєкт №8401 парламент ухвалив у другому читанні 30 червня цього року, його норми мали запрацювати з 1 серпня. Він передбачає старі правила оподаткування бізнесу. Проте невдовзі у Верховній Раді зареєстрували постанову, покликану заборонити перевірки та штрафи для бізнесу на період війни.

Це зробив керівник міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков. Він вважає недоцільним такий крок під час війни. Натомість у Податковому комітеті переконані, що парламент не підтримає постанову і президент все ж підпише проєкт закону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Також у Державній митній службі розповіли про набуття законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).