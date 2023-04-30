Помощь для переселенцев — изменятся ли выплаты в мае

Украинские внутренние переселенцы. Фото: Минреинтеграции

В Украине в мае 2023 года государство будет в дальнейшем поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на проживание. Речь идет о ежемесячных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

О том, ожидаются ли какие-либо изменения в выплатах ВПЛ, сообщает издание Новини.LIVE.

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В Министерстве социальной политики Украины не анонсировали каких-либо изменений с 1 мая, касающиеся выплаты пособия для украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Начисление финансовой помощи произойдет автоматически.

Итак, внутренним переселенцам, зарегистрированным как ВПЛ, в дальнейшем ежемесячно будут предоставлять от государства помощь на проживание в размере:

3 тысячи гривен — для детей и лиц с инвалидностью;

2 тысячи гривен — для всех других лиц.

Выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения (за месяц, независимо от дня обращения) на каждого переселенца.

Право на материальную помощь предусмотрено:

гражданам, выехавшим из населенных пунктов из Списка территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией. Перечень ежемесячно обновляется Министерством реинтеграции;

лицам, жилье которых разрушено или непригодно для проживания из-за войны и подали до 20 мая прошлого года заявку на возмещение потерь;

переселенцам, имеющим документальное подтверждение от органов местного самоуправления о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (жилища) из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных войной.

Также право на помощь имеют переселенцы, получавшие ежемесячные адресные выплаты на покрытие расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет о лицах, которым автоматически продлили выплаты после начала полномасштабной войны.

Кроме того, осуществляются выплаты ВПЛ, повторно переместившимся с ТОТ или территорий, где продолжаются боевые действия, после 24 февраля прошлого года.

Напомним, украинцы с 1 мая текущего года получат право претендовать на новую единовременную денежную помощь. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).