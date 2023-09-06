Почему падала гривна, и что ее ждет дальше

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Август запомнился украинцам американскими горками на наличном валютном рынке. После трехмесячной стабильности (начиная с мая) с конца июля наличную гривну трясет. За последний летний месяц гривна в банках и валютных обменниках успела побывать на значениях, близких к официальному курсу (36,6), подняться до чуть ли не 39, и снова упасть до менее 37 за доллар.

Новини.LIVE разбирались с причинами такого поведения украинской валюты и попытались спрогнозировать судьбу гривни до конца года и на следующий год.

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Следует отметить, что речь идет именно о наличном курсе гривни, а не официальном курсе Национального банка, поскольку официальный курс остается неизменным с 21 июля 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар.

Почему трясло гривну

Объяснение НБУ

В Национальном банке Украины утверждают, что августовские краткосрочные курсовые колебания на наличном рынке были ситуативными. Они связаны, в частности, с сезонным фактором. Так, обычно именно в конце августа — начале сентября мелкие аграрии переводят часть вырученных за реализованные товары гривневых средств в иностранную валюту на следующую посевную.

Другим фактором могли быть результаты деятельности правоохранительных органов по наведению порядка на рынке небанковских финансовых учреждений, совершающих валютно-обменные операции.

В общем, успокаивают в НБУ, ситуация на наличном валютном рынке Украины остается устойчивой. Несмотря на августовские колебания, разница между безналичным и наличным курсом умеренная. Более того, для ее минимизации Национальный банк применил дополнительные инструменты.

Динамика курса наличной гривни с апреля по начало сентября. Источник: finance.ua

Так, с 29 августа впервые с начала полномасштабной войны банки получили возможность продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке.

Также вдвое увеличен (со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. Напомним, что такой инструмент доступен гражданам с 21 июля 2022 года.

"Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Это будет способствовать уменьшению разницы между наличным и безналичным курсом", — убеждены в НБУ.

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Кроме того, уверяет регулятор, он имеет достаточный опыт и набор инструментов, а также высокий уровень международных резервов, чтобы и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка, в том числе его наличного сегмента. При необходимости НБУ готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.

"Курсовой устойчивости будут способствовать также усилия НБУ для обеспечения привлекательности сбережений в гривне, ограничивающих спрос на иностранную валюту. Ставки по срочным гривневым депозитам банков для населения сроком от 3 до 12 месяцев в среднем по системе составляют около 15%, что увеличивает стимулы для граждан сохранять сбережения в национальной валюте", — отмечают в НБУ.

Как колебания курса гривни объясняют эксперты

По словам директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, на динамику курса гривни в течение последнего месяца лета одновременно повлияли несколько факторов. Среди них — сезонные, характеризующие рост спроса от населения на наличную валюту во время летних отпусков, а также от фермеров во время уборочной кампании.

Александр Печерицын

Также было несколько сиюминутных факторов. Среди последних следует отметить уменьшение количества точек продажи наличной валюты из-за ряда мер Нацбанка по упорядочению рынка. Это могло создать иллюзию возможного дефицита валюты.

"Во второй декаде августа НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям: ФК "Риальто" и ООО "Финод". Фактически наличный валютный рынок получил временный 30% провал в объеме операций в связи с этими действиями. Сформировался большой отложенный неудовлетворенный спрос, который сдетонировал рынок, вызвав рост курса доллара", — уточняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Андрей Шевчишин

Другим возможным драйвером курсовых качелей было обнародование валютной стратегии Нацбанком относительно постепенного снятия валютных ограничений и перехода в режим плавающего курса гривни. Эти месседжи могли стать катализатором увеличения среднесрочных девальвационных опасений.

"Анонсированные Национальным банком шаги по валютным послаблениям ассоциируются со сценарием постепенного обесценивания гривни, из-за чего и наблюдался повышенный спрос на валюту и соответствующее повышение курса", — объясняет руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль.

Не следует исключать и спекулятивный фактор, когда небанковские операторы наличного рынка пытались воспользоваться моментом повышенной волатильности курса гривни для фиксации своих доходов, что могло дополнительно подстегнуть ажиотаж на рынке.

Юрий Крохмаль

Против стабильности национальной валюты играл и факт остановки так называемого зернового соглашения относительно экспорта украинской агропродукции через черноморские порты. Многие агропроизводители практически остановили экспорт собственной продукции.

Более того, проблемы с экспортом наблюдаются и в других отраслях экономики, даже в секторе ИТ, напоминает Андрей Шевчишин. Следовательно, объемы валютной выручки падают. При этом импорт держится на высоких уровнях. Как следствие — повышенный спрос на валюту на фоне уменьшения ее поступлений в страну. А отсюда — девальвационное давление на курс гривни.

Что дальше будет с гривной

Слово — НБУ

Национальный банк традиционно не дает прогнозов по обменному курсу гривни.

В то же время стратегия НБУ по смягчению валютных ограничений, переходу к большей гибкости обменного курса и возвращению к инфляционному таргетированию предусматривает, в частности, что курсовая устойчивость будет оставаться важным приоритетом на пути перехода к большей гибкости обменного курса гривни.

В НБУ отмечают, что переход к большей гибкости обменного курса произойдет только тогда, когда будут обеспечены надлежащие предпосылки, что позволит свести к минимуму шоки и сохранить устойчивость валютного рынка.

Национальный банк, определяя, сформированы ли предпосылки, будет уделять внимание оценке развития следующих ключевых параметров:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки в реальном измерении (включая уровень учетной ставки и привлекательность гривневых инструментов);

параметры финансовой устойчивости.

"Целью Национального банка является сохранение курсовой устойчивости и постепенное усиление адаптивности украинской экономики. Именно поэтому НБУ ориентируется на предпосылки, а не на временные рамки. В последние месяцы есть существенный прогресс по всем этим направлениям, однако еще не все предпосылки сформированы в полной мере", — объясняют в НБУ.

Национальный банк Украины

Там также отмечают, что на первых этапах перехода к гибкости обменного курса речь не идет о полном "отпуске" курса и переходе к свободному плаванию. Это долгосрочная, стратегическая цель. Когда будут сформированы необходимые предпосылки, Национальный банк сможет перейти именно к большей гибкости обменного курса.

При таком режиме НБУ и дальше будет присутствовать на рынке, чтобы сглаживать курсовые колебания. Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны — не только ослабляться, но укрепляться, реагируя соответствующим образом на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке.

Прогнозы экспертов

Теоретически фундаментальные причины для девальвации гривни остаются, поскольку дефицит внешней торговли Украины (преобладание импорта над экспортом) существенен, и он имеет тенденцию к расширению.

Однако, отмечает Александр Печерицын из Райффайзен Банка, все эти дисбалансы полностью нивелируются притоками иностранной валюты от международной помощи, которая не только перекрывает возможный дефицит иностранной валюты, но и позволяет укреплять резервы Нацбанка, что придает дополнительную устойчивость рынку.

Какие факторы будут ослаблять гривну в обозримом будущем?

Во-первых, отмена зернового коридора и атака на экспортную инфраструктуру ослабят экспортные потоки (по крайней мере временно) и увеличат дисбалансы на валютном рынке.

Гривна продолжит находиться под давлением. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, сезонные факторы и месседжи от НБУ относительно ослабления валютных ограничений повысят девальвационные ожидания в конце года. А внедрение этих послаблений может повысить спрос на валюту.

Не стоит забывать также о возможном негативном эффекте на гривну при дальнейшем активном снижении учетной ставки, а также при увеличении энергетического импорта как под влиянием сезонных факторов, так и возможных дополнительных рисков блекаута.

"Все эти факторы указывают на возможность увеличения дефицита валюты на рынке до конца года, что может повлиять на решение НБУ относительно девальвации. Однако эти дисбалансы теоретически могут все-таки сдерживаться усилением интервенций Нацбанка", — резюмирует Александр Печерицын.

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Андрей Шевчишин ждет до конца года девальвацию гривни, контролируемую Национальным банком.

"В качестве базового сценария рассматриваю изменение фиксированного курса гривни с текущих уровней в зону 41,5 грн за доллар. Также возможен сценарий перехода к плавающему курсообразованию, но в фиксированном диапазоне 41-42, что может привести к расширению спреда на рынке", — прогнозирует финансовый аналитик.

По мнению главы правления БО "Лига банков Украины", эксперта в сфере финансов Елены Коробковой, диапазон обменного курса наличного доллара в сентябре останется в пределах 37,50 – 39,00 гривен за доллар.

Елена Коробкова

"Что же касается 2024 года, то следует трезво осознавать, что неопределенность остается. Мы все зависим от ситуации безопасности, которая не может быть описана экономическими формулами", — отмечает эксперт.

На данный момент не только Украина, но и наши международные партнеры готовят бюджеты на следующий год. При условии, что объем внешней финансовой помощи Украине в следующем году будет сохранен по крайней мере на уровне 2023 года, существенных колебаний курса гривни в 2024 году быть не должно.