Субсидии в Украине — в Нафтогазе объяснили, как получить бумажные квитанции за газ

Оформление субсидии: Нафтогаз уточнил нюансы, касающиеся квитанций за газ
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.
Об этом говорится в комментарии на странице "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.
Квитанция на получение субсидии
Так, потребители обратились за разъяснением, каким образом можно получить бумажные квитанции, на основе которых можно будет оформить субсидию.
Как отметили в компании, сформировать соответствующие счета для оплаты за ресурс можно:
- в чате-боте GASUA;
- в Viber;
- Telegram;
- мессенджере Facebook.
Чтобы загрузить личный счет, нужно в главном меню чат-бота выбрать пункт "Мой счет", найти "Загрузить счет", после чего файл сможет загрузиться автоматически. Для проверки сведений по лицевому счету необходимо пройти авторизацию, указав лицевой счет, фамилию имени владельца и контактный номер телефона с помощью раздела "Другой счет".
Кроме того, сформировать счет можно в собственном электронном кабинете по ссылке. Для этого необходимо перейти в раздел "История расчетов" и выбрать год и месяц, нажать пункт "Получить счет".
Еще клиентам доступна возможность печати бумажных счетов Нафтогаза в терминалах EasyPay. Для этого:
- в пункте поиска сверху экрана терминала нужно ввести "Нафтогаз" и выбрать услугу "Нафтогаз (счет на оплату)" или нажать в категории "Коммунальные платежи" на эту услугу;
- далее гражданин должен вести номер лицевого счета и написать собственную фамилию, если личный счет на его имя.
После этого система на экране покажет детали по этому счету. Чтобы получить бумажную версию коммунальной платежки, необходимо только нажать "Печать" и забрать печатный вариант счета под экраном терминала.
Получить счета на оплату в Нафтогазе можно также в отделениях партнеров компании:
- банк ПУМБ;
- Ощадбанк;
- Новая Почта.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как насчисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.
Также мы писали, что в правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.