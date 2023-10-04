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Оформление субсидии: Нафтогаз уточнил нюансы, касающиеся квитанций за газ

4 октября 2023 07:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — в Нафтогазе объяснили, как получить бумажные квитанции за газ
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Об этом говорится в комментарии на странице "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Так, потребители обратились за разъяснением, каким образом можно получить бумажные квитанции, на основе которых можно будет оформить субсидию.

Как отметили в компании, сформировать соответствующие счета для оплаты за ресурс можно:

  • в чате-боте GASUA;
  • в Viber;
  • Telegram;
  • мессенджере Facebook.

Чтобы загрузить личный счет, нужно в главном меню чат-бота выбрать пункт "Мой счет", найти "Загрузить счет", после чего файл сможет загрузиться автоматически. Для проверки сведений по лицевому счету необходимо пройти авторизацию, указав лицевой счет, фамилию имени владельца и контактный номер телефона с помощью раздела "Другой счет".

Кроме того, сформировать счет можно в собственном электронном кабинете по ссылке. Для этого необходимо перейти в раздел "История расчетов" и выбрать год и месяц, нажать пункт "Получить счет".

Еще клиентам доступна возможность печати бумажных счетов Нафтогаза в терминалах EasyPay. Для этого:

  • в пункте поиска сверху экрана терминала нужно ввести "Нафтогаз" и выбрать услугу "Нафтогаз (счет на оплату)" или нажать в категории "Коммунальные платежи" на эту услугу;
  • далее гражданин должен вести номер лицевого счета и написать собственную фамилию, если личный счет на его имя.

После этого система на экране покажет детали по этому счету. Чтобы получить бумажную версию коммунальной платежки, необходимо только нажать "Печать" и забрать печатный вариант счета под экраном терминала.

Получить счета на оплату в Нафтогазе можно также в отделениях партнеров компании:

  • банк ПУМБ;
  • Ощадбанк;
  • Новая Почта.

 

Нефтегаз
Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как насчисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

Также мы писали, что в правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.

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