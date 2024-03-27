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Доплаты в 100 грн — ПФУ объяснил, почему индексация разочаровала украинцев

27 марта 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Индексация пенсий — ПФУ объяснил, почему повышение разочаровало некоторых украинцев
Люди пенсионного возраста. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, почему некоторые украинцы остались недовольны мартовской индексацией, которая должна была составить 8%. Также объяснили, какая разница между "пенсией" и "пенсионной выплатой".

Об этом сообщили в ПФУ.

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Как отметили в Пенсионном фонде, гражданам пенсию назначают по итогам страхового стажа, с которого в свое время были уплачены взносы, и размера официальной заработной платы. В то время как пенсионной выплатой называют: пенсию и различные доплаты, в частности, за сверхурочный стаж. В связи с этим пенсия не может быть больше, чем пенсионная выплата, однако вполне может быть меньше или равна пенсионной выплате.

Учитывая это, в марте были проиндексированы исключительно "чистые" пенсии, поэтому те граждане, у кого пенсия превышала минимальную, получили не 7,96% повышения, а только 5-6%. Еще одной причиной является то, что максимальная сумма индексации была ограничена в размере 1,5 тыс. грн.

Также в ПФУ объяснили, из чего состояла сумма, полученная пенсионерами в этом месяце. В нее вошла проиндексированная пенсия и разные доплаты (за сверхурочный стаж, особые награды). В частности, для граждан 2019—2020 годов это еще и дополнительные доплаты из-за того, что их пенсии не индексировались в предыдущие годы.

"Например, пенсионер получает пенсию с 2018 года, имеет 40 лет стажа и почетное звание "заслуженный экономист". Его пенсия (не пенсионная выплата) составляет 8000 гривен. Дополнительно к пенсии он получает доплату за 5 лет сверхурочного стажа и за почетное звание. Доплата за стаж — 5% от минимальной пенсии, по 1% за каждый год (104,65 грн). Доплата за почетное звание — еще 25% от минпенсии или 523,25 грн. То есть всего до индексации это 8627 грн 90 коп", — объяснили в фонде.

При этом пенсионеры 2021-2023 годов получили сверху только 100 гривен доплаты. В ПФУ объяснили это тем, что из-за большого роста средней заработной платы, которую берут для расчета, пенсии у этой категории людей и так значительно выше, чем у тех, кто стал пенсионером раньше и имеет подобный размер страхового стажа. В связи с этим пенсии в 2024 году им не индексировали, а 100 грн — это была доплата, то есть "своеобразный бонус".

Финансирование пенсий после мартовской индексации

Как отмечают в ПФУ, фонд уже завершил финансирование пенсий за март этого года, совокупно израсходовав на пенсионные выплаты 62,1 млрд гривен.

Таким образом, объем расходов на финансирование пенсий увеличился на 7,25%, ведь в предыдущем месяце выплатили 57,9 млрд гривен.

Это говорит о том, что средний размер пенсии повысился на 7,25%, ведь число пенсионеров не изменилось.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.

Также ожидается очередной перерасчет пенсий для граждан, несмотря на экономический кризис, вызванный полномасштабной войной. Известно, кому повысят выплаты на 400 гривен.

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