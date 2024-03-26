Пенсії та доплати — хто має право отримати додатково 1 тис. грн

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Українським пенсіонерам у 2024 році передбачена доплата у майже 1 тисячу гривень. Для того, щоб претендувати на додаткову виплату, потрібно відповідати деяким критеріям.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

Читайте також:

Хто має право на доплату в 1 тис. грн

Такі норми прописані у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та рішенні Кабінету міністрів. Згідно з ними, оформити доплату можуть пенсіонери доволі поважного віку. Йдеться про громадян, які підпадають під наступні критерії. А саме:

вік яких 80 років і вище;

проживають самотньо;

є потреба у постійному сторонньому догляді за станом здоров’я;

отримують пенсійну виплату за віком.

Також, якщо громадянин отримує пенсію, наприклад, за інвалідністю, то не матиме права на додатковий вид доплати в 1 тис. грн. Окрім того, необхідність постійного стороннього догляду повинна бути підтверджена документальними лікарськими висновками.

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Оскільки з 1 січня поточного року розмір прожиткового мінімуму зріс до 2361 грн, то, відповідно, підвищився з 1 січня розмір доплати до пенсії. У 2024 році він становить 944 грн.

Інші доплати пенсіонерам

Також держава гарантує доплати громадянам, які досягнули поважного віку. Такі надбавки існують в країні не перший рік.

Їх виплачують щомісячно громадянам, які досягають відповідного віку. Йдеться про 70, років, 75, 80 років. Виплати передбачені у такому розмірі у 2024 році:

300 гривень — від 70 до 75 років;

456 гривень — від 75 до 80 років;

570 гривень — від 80 років.

Відповідну додаткову виплату нададуть тим громадянам, розмір пенсії яких не перевищує близько 10 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. Внаслідок цього зміниться розмір соціальних виплат.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як вплине індексація пенсій на розмір житлової субсидії. Для її обрахунку беруть доходи у вигляді пенсій за березень 2024 року.