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"Вторая пенсия" откладывается — что ждет пенсионную реформу

26 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсионная реформа в Украине — Рада отложила введение накопительных пенсий
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Народные депутаты в Верховной Раде провалили в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Документ о введении так называемой "второй пенсии" (накопительное пенсионное обеспечение) не набрал необходимого количества голосов.

Об этом рассказал заместитель глава Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк ("Голос").

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Что ждет пенсионную реформу

По словам представителя Финкомитета, за законопроект проголосовали только 214 нардепа. Учитывая это, документ отправили обратно инициаторам — группе народных депутатов, среди которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Авторы должны доработать законопроект.

Он отметил, что введение в рамках Пенсионной реформы "второй пенсии" украинским гражданам "не светило" в любом случае, поскольку недавно Международный валютный фонд (МВФ) в Меморандуме о сотрудничестве утвердил новые требования в тексте документа. Согласно им, власти должны оптимизировать социальные расходы и воздержаться от повышения социальных стандартов в последующие годы. Препятствия два:

  • у МВФ есть конкретная норма, что "любые изменения в рамках пенсионной системы должны быть согласованы со Всемирным банком";
  • из-за войны в стране непонятная ситуация с демографией, из-за чего осуществление соответствующих расчетов невозможно.

"Парламент провалил в первом чтении голосование по Закону о накопительном пенсионном обеспечении. Но я не думаю, что даже в случае принятия был бы шанс для закона в ближайшем будущем", — пояснил Железняк.

Ситуацию по голосованию прокомментировал глава Финансового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Пенсионную реформу провалили в первом чтении. Популизм и безответственность, к сожалению, в этом раунде победили. Печально", — сообщил он.

Нормы законопроекта о накопительной пенсии

Отклоненный парламентом документ вводил в Украине обязательные пенсионные накопления для работников. Из соответствующих накоплений наряду с обычными пенсионными выплатами в будущем должна была начисляться "вторая пенсия". В частности, участие в программе должно быть:

  • для физлиц-предпринимателей (ФЛП) — добровольным;
  • для всех остальных категорий граждан до 55 лет — обязательным.

По проекту, размер накопительного взноса должен был зависеть от заработной платы. А именно:

  • в 2023 году — 1%;
  • в 2024 году — 1,5%;
  • в 2025 году — 2%.

Кроме того, взносы должно было дофинансировать государство на паритетных началах. В результате сумма должна была удвоиться за счет государственного бюджета.

Таким образом, внедрение накопительного уровня пенсионной системы предполагалось на фоне дальнейшего функционирования солидарной системы. Следовательно, обычные пенсионные выплаты украинцам сохранялись бы.

В обновленном Меморандуме с МВФ отмечается, что украинское правительство должно заморозить выплаты на прежнем уровне. Власть должна выработать концепцию внедрения дополнительного уровня пенсионной системы в стране. Однако это может быть реализовано исключительно при наличии социально-экономических предпосылок.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее украинские власти планировали ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В итоге это позволило бы существенно увеличить размер пенсий.

Мы также сообщали, что Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
МВФ
пенсии
Даниил Гетманцев
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