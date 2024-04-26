Пенсионная реформа в Украине — Рада отложила введение накопительных пенсий

"Вторая пенсия" откладывается — что ждет пенсионную реформу
Народные депутаты в Верховной Раде провалили в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Документ о введении так называемой "второй пенсии" (накопительное пенсионное обеспечение) не набрал необходимого количества голосов.
Об этом рассказал заместитель глава Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк ("Голос").
Что ждет пенсионную реформу
По словам представителя Финкомитета, за законопроект проголосовали только 214 нардепа. Учитывая это, документ отправили обратно инициаторам — группе народных депутатов, среди которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Авторы должны доработать законопроект.
Он отметил, что введение в рамках Пенсионной реформы "второй пенсии" украинским гражданам "не светило" в любом случае, поскольку недавно Международный валютный фонд (МВФ) в Меморандуме о сотрудничестве утвердил новые требования в тексте документа. Согласно им, власти должны оптимизировать социальные расходы и воздержаться от повышения социальных стандартов в последующие годы. Препятствия два:
- у МВФ есть конкретная норма, что "любые изменения в рамках пенсионной системы должны быть согласованы со Всемирным банком";
- из-за войны в стране непонятная ситуация с демографией, из-за чего осуществление соответствующих расчетов невозможно.
"Парламент провалил в первом чтении голосование по Закону о накопительном пенсионном обеспечении. Но я не думаю, что даже в случае принятия был бы шанс для закона в ближайшем будущем", — пояснил Железняк.
Ситуацию по голосованию прокомментировал глава Финансового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
"Пенсионную реформу провалили в первом чтении. Популизм и безответственность, к сожалению, в этом раунде победили. Печально", — сообщил он.
Нормы законопроекта о накопительной пенсии
Отклоненный парламентом документ вводил в Украине обязательные пенсионные накопления для работников. Из соответствующих накоплений наряду с обычными пенсионными выплатами в будущем должна была начисляться "вторая пенсия". В частности, участие в программе должно быть:
- для физлиц-предпринимателей (ФЛП) — добровольным;
- для всех остальных категорий граждан до 55 лет — обязательным.
По проекту, размер накопительного взноса должен был зависеть от заработной платы. А именно:
- в 2023 году — 1%;
- в 2024 году — 1,5%;
- в 2025 году — 2%.
Кроме того, взносы должно было дофинансировать государство на паритетных началах. В результате сумма должна была удвоиться за счет государственного бюджета.
Таким образом, внедрение накопительного уровня пенсионной системы предполагалось на фоне дальнейшего функционирования солидарной системы. Следовательно, обычные пенсионные выплаты украинцам сохранялись бы.
В обновленном Меморандуме с МВФ отмечается, что украинское правительство должно заморозить выплаты на прежнем уровне. Власть должна выработать концепцию внедрения дополнительного уровня пенсионной системы в стране. Однако это может быть реализовано исключительно при наличии социально-экономических предпосылок.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее украинские власти планировали ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В итоге это позволило бы существенно увеличить размер пенсий.
Мы также сообщали, что Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.
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