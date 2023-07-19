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Война — не лучшее время для большой приватизации: основные риски

19 июля 2023 09:54
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Каковы риски приватизации во время войны
Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило. Фото: УНИАН
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Война — не лучшее время для приватизации. В этом уверен замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, эксклюзивно для Новини.LIVE прокомментировавший рестарт большой приватизации в Украине.

Ко времени ли приватизация

По словам ученого, во время войны цена активов существенно снижается, поэтому наполнение бюджета однозначно не может являться определяющей целью приватизации.

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Поэтому государству нужно ориентироваться в первую очередь на улучшение менеджмента на предприятиях, привлечение инвестиций, интеграцию предприятий в национальные и международные цепочки стоимости.

"Играют роль высокие военные риски. Следовательно, покупать государственные компании будут более рисковые бизнесы. И должно быть особое внимание к их квалификации и добросовестности", — предупреждает собеседник Новини.LIVE.

Наконец, сохраняются риски гибридных влияний на Украину со стороны агрессора через посторонних контрагентов, которые могут участвовать в приватизации.

Что нужно для успеха большой приватизации

Следовательно, резюмирует эксперт, для успеха большой приватизации во время войны должен быть повышен контроль за участниками приватизационных конкурсов; следует учитывать квалификационную компоненту; для предприятий, стратегических для определенных отраслей или регионов, следует учитывать системное влияние результатов приватизации. Ну и, конечно, обязательно нужно внедрить инструмент страхования военных рисков.

"Стоимость активов и предметный интерес инвесторов существенно усилило бы принятие национальной стратегии восстановления, которая бы определяла секторальные приоритеты национальной экономики и основные параметры экономической политики восстановления", — советует Ярослав Жалило.

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Напомним, 20 июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов во время действия военного положения в стране.

Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.

На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 года планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.

Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление крупной приватизации принесет в государственный бюджет до $400 млн уже к концу года.

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