АМКУ наказал Киевоблгаз за злоупотребление монопольным положением

Работники Киевоблгаза. Фото: slovoidilo.ua

АО "Киевоблгаз" получил штраф от Антимонопольного комитета Украины почти на 8 млн гривен. Предприятие наказали за злоупотребление монопольным положением.

Об этом информирует пресс-центр АМКУ.

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Как сообщают в комитете, предприятие наказали за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по присоединению к газораспределительным системам в Киевской области. Общая штрафная санкция составляет 7,64 млн гривен.

Дело о злоупотреблениях рассматривалось на основании обращений застройщиков из городов Ирпень и Вишневое. Облгаз издал технические условия присоединения к газораспределительной системе одному из жилых комплексов в Ирпене, где содержалось требование по установлению единого узла учета голубого топлива для многоэтажки за счет заказчиков услуги по присоединению.

В то же время, как свидетельствует опросное письмо к заявлению о предоставлении такой услуги, заказчики ожидали установки поквартирных счетчиков. В этом случае не предусматривается обязанность установки общедомового счетчика.

В рамках этого дела АМКУ выписал штраф облгаза в 3 млн гривен.

Второе дело касалось подключения к сетям жилых комплексов в этих двух городах, на которые предприятие выдало условия с определением места обеспечения мощности на немалом расстоянии от объекта строительства. Заказчикам услуги требовалось получить исходную информацию для осуществления проверочного гидравлического расчета, чтобы определить более близкое место обеспечения мощности.

Распорядитель этих данных — оператор ГРМ — Киевоблгаз. Он отказал в предоставлении такой информации заказчикам услуг из-за того, что к такой информации ограничен доступ.

Оператор ГРМ побуждал клиентов к получению услуги по гидравлическому расчету у самого себя, тогда как рынок соответствующих услуг достаточно конкурентен.

В рамках второго дела АМКУ оштрафовал облгаз еще на 4,64 млн гривен.

В комитете отмечают, что в период с января 2021-го по август 2023-го включительно Киевоблгаз занимал монопольное положение на рынке услуг по присоединению к газораспределительным системам в пределах Киевщины.

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