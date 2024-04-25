Борги за комуналку — українцям почали блокувати картки

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за борги за житлово-комунальні послуги почали блокувати банківські картки громадян. Зокрема, таке явище масово спостерігається за заборгованість за холодну воду у Тернополі.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Блокування рахунків за комунальні борги

У Тернопільському відділі державної виконавчої служби розповіли, що з початку 2024 року споживачам Тернопільводоканалу заблоковано близько 700 банківських рахунків.

Загалом за послуги з водопостачання і водовідведення мешканці регіону заборгували 58 млн гривень.

За словами юристів, із боржників планують примусово стягувати гроші, через це можуть блокувати банківські картки. При цьому заблокувати можуть:

дебетові картки;

кредитні картки;

зарплатні картки.

"Відповідно до індивідуального договору про надання послуг, споживачі зобов'язані щомісячно оплачувати послуги. Якщо споживачі цього не роблять, то це є підставою для того, щоб наше підприємство звернулося до суду з метою стягнення такої заборгованості", — повідомили у Тернопільводоканалі.

Згідно з механізмом стягнення, комунальне підприємство спочатку звертається до суду щодо видачі виконавчих документів про стягнення з громадян боргів. Після винесення судом рішення, такі виконавчі документи надходять для примусового виконання. Надалі вони реєструються в автоматизованій системі виконавчого провадження. Після чого державний виконавець в рамках примусового виконання повинен відкрити виконавче провадження, винести постанови про:

стягнення витрат на здійснення виконавчих дій;

стягнення виконавчого збору;

арешт майна та коштів боржника.

Відповідні постанови виносять одночасно з відкриттям виконавчого провадження. Надалі за допомогою електронного документообміну їх надсилають в банки, де ті здійснюють блокування, арешт рахунків боржникам.

"Далі державний виконавець направляє відповідні запити в банківські установи щодо суми залишку акумульованих коштів, які є на рахунках боржника, і направляє платіжні інструкції щодо списання коштів з арештованих рахунків", — розповіли у державній виконавчій службі.

Як зазначається, з початку року виконавці Тернопільського міського відділу відкрили 675 виконавчих проваджень на 5,4 млн гривень на користь Тернопільводоканалу.

Право на покарання боржників

На початку 2024 року Кабінет міністрів скасував заборону на стягнення боргів зі споживачів за комунальні послуги, що могли утворитися на тлі війни, з 24 лютого 2022 року, адже рекордно погіршилася ситуація з оплатою.

Зараз постачальники мають право нараховувати на суму боргу пеню, а у разі подальшої несплати припиняти обслуговування, подавши позов до суду.

Найпершими відключення торкнулися тих, хто має дуже великі борги. Спочатку клієнтів сповіщають повідомленнями про необхідність сплати, а надалі — у вигляді офіційного документа надходить попередження за 10 днів до відключення послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні цього місяця добігає кінця термін дії річного тарифу на ринку постачання газу. Відомо, які будуть ціни у платіжках на блакитне паливо та інші послуги з 1 травня 2024 року.

Також у Міністерстві енергетики України стверджують, що зараз не розглядають питання підвищення тарифів на електричну енергію для населення. З огляду на це, з 1 травня 2024 року українці платитимуть за послугу за старими цінами.