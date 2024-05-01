Субсидія на оплату комунальних послуг — хто отримає з 1 травня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 травня 2024 року частина українців отримає компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про надання права на субсидію на неопалювальний сезон.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Особливості призначення субсидії з 1 травня

Як повідомили у відомстві, більшості з тих, хто до цього отримував субсидію, її перепризначать автоматично. На основі інформації, яка вже є, перерахують розмір компенсації в автоматичному порядку. Це станеться у випадку, якщо у споживачів не змінилися такі дані:

про майновий стан;

про склад домогосподарства.

"Якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право", — розповіли у Мінсоцполітики.

Деяким громадянам для призначення субсидії з 1 травня необхідно повторно звернутися у Пенсійний фонд, подавши заяву та декларацію про доходи. А саме:

якщо заявники/члени домогосподарств орендують житло, за яке платять комуналку;

якщо у складі домогосподарства є переселенці;

у разі меншої кількості фактично проживаючих зареєстрованих громадян, аніж зареєстрованих;

якщо необхідна субсидія на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також повторно звернутися до Пенсійного фонду необхідно громадянам, які мають право на виплату, однак яким на холодний сезон субсидію призначили в розмірі 0,00 грн.

"Звертаємо увагу, що навіть, якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону", — додали у відомстві.

Право на отримання субсидії мають родини або окремі особи, чиї витрати на оплату комунальні послуги перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.

Як оформити субсидію онлайн

Зокрема, оформити житлову субсидію можна швидко онлайн. Для цього необхідно подати заяву на призначення субсидії та декларацію про доходи й витрати.

Подати заявку можна на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Далі у розділі "Комунікації з ПФУ" треба обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу", обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії".

Після цього треба заповнити необхідні поля онлайн-форми та завантажити заздалегідь відскановані документи:

паспорт заявника;

ідентифікаційний номер;

номер банківського рахунка для перерахунку коштів.

Джерело: ПФУ

На 2024 рік уряд виділив на 12 млрд гривень більше коштів на субсидії, ніж рік тому, — 49,9 млрд гривень.

Що ще варто знати

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