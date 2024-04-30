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У Міненерго розповіли, яким має бути тариф на електрику

30 квітня 2024 13:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на електрику — у Міненерго розповіли, чого чекають від цін
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві енергетики розповіли, яким мусить бути тариф на електричну енергію для населення. Стримування цін унеможливлює необхідні надходження для забезпечення власними генеруючими потужностями.

Про це розповів заступник голови Міненергетики Микола Колісник під час телемарафону.

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Посадовець переконаний, що тариф на електрику повинен покривати витрати державних компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Це дозволить Україні бути забезпеченою власними генеруючими потужностями.

Зараз фінансове навантаження з підтримки пільгового тарифу на електрику для українців лежить саме на цих держкомпаніях.

За таких умов тариф має покривати весь обсяг фактичних витрат компаній для того, щоб енергосистема мала необхідну генерацію.

"Питання тарифу завжди з двох сторін. З одного боку, треба розуміти, що це питання надходжень за цим тарифом, а з іншого — воно має покривати фактичні витрати для того, щоб компанії могли своєчасно виконувати всі необхідні технічні заходи для того, щоб ми мали генерацію та засновували свій баланс на генерації всередині країни, а не збалансувалися імпортом із суміжних країн", — пояснив заступник міністра енергетики.

Водночас він не навів розрахунків тарифу, які б гарантували покриття витрат держкомпаній.

Які зараз тарифи на світло

Днями Кабінет міністрів зберіг чинний тариф на електричну енергію для населення до кінця травня. Вартість ресурсу для населення становить 2,64 грн за кіловат.

Після чергових російських обстрілів Міністерство енергетики та Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почали вивчати можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми. Перед цим міністр енергетики запевняв, що жодних рішень про зміну тарифів немає.

Електрична енергія стала єдиною послугою, на яку під час війни суттєво підвищили ціну. Зростання тарифу пояснили тим, що Україна пройшла найскладнішу зиму в умовах масованих російських атак на енергосистему і необхідні кошти на ремонтну кампанію. За рік послуга додала у вартості 69,7%.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в деяких містах України с 1 травня зростуть тарифи на водопостачання. При чому підвищення цін не торкнеться великих населених пунктів. Тарифи на воду підвищать адміністрації невеликих міст.

Також у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили ще на рік в рамках встановленого мораторію на підвищення цін.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
Міненерго
електроенергія
ціни

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