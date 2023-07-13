Курс валют на 14 июля — на рынке очередные колебания

Иностранная валюта в кассе. Фото: Unplush

В Украине на наличном рынке доллар снова подешевел, евро подорожал. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 14 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,14(-0,031) гривны. В покупке — 36,69 (-0,027) грн, в продаже — 37,39 (-0,016). Евро стоит в покупке 40,65 (+0,184) грн, в продаже — 41,53 грн (+0,216). Ряд банков снова опустили курс доллара.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,80 грн — 37,75 грн;

Радабанк — 36,80 грн — 37,35 (-0,05) грн;

Кредобанк — 36,81 (-0,07) грн — 37,26 (-0,08) грн;

ТАСкомбанк – 36,80 (-0,10) грн — 37,40 (-0,10) грн;

ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 (-0,05) грн;

Sense bank — 36,55 грн — 37,35 грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар потерял три копейки, а евро на несколько копеек подорожало. Американская валюта стоит 37,12 — 37,20 грн. Евро в покупке стоит 41,03 грн, в продаже — 41,30 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,86 (+0,29 коп.) и 41,27 грн (+0,30 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время к концу лета возможны резкие изменения.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возвращение к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.