Курс валют на 14 июля: на рынке очередные колебания
В Украине на наличном рынке доллар снова подешевел, евро подорожал. Национальный банк Украины также обновил курс валют.
Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.
Курс доллара на 14 июля
По этим данным, доллар в среднем стоит 37,14(-0,031) гривны. В покупке — 36,69 (-0,027) грн, в продаже — 37,39 (-0,016). Евро стоит в покупке 40,65 (+0,184) грн, в продаже — 41,53 грн (+0,216). Ряд банков снова опустили курс доллара.
- ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
- Ощадбанк — 36,80 грн — 37,75 грн;
- Радабанк — 36,80 грн — 37,35 (-0,05) грн;
- Кредобанк — 36,81 (-0,07) грн — 37,26 (-0,08) грн;
- ТАСкомбанк – 36,80 (-0,10) грн — 37,40 (-0,10) грн;
- ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 (-0,05) грн;
- Sense bank — 36,55 грн — 37,35 грн;
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обменниках
В обменных пунктах доллар потерял три копейки, а евро на несколько копеек подорожало. Американская валюта стоит 37,12 — 37,20 грн. Евро в покупке стоит 41,03 грн, в продаже — 41,30 грн.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,86 (+0,29 коп.) и 41,27 грн (+0,30 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
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Напомним, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время к концу лета возможны резкие изменения.
Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возвращение к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.