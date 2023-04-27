Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 27 апреля

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 27 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс НБУ

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,53 (+32 коп.) и 40,93 грн (+32 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,65, а продают за 37,75 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро не изменился — покупают за 41,30, а продают за 41,50 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,20 грн (-5 коп.) — 37,70 грн (-5 коп.);

Ощадбанк — 37,40 грн (-10 коп.) — 38,65 (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,60 грн (-10 коп.) — 38,25 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,10 грн (-60 коп.) — 37,80 грн (-40 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.).

Напомним, в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Также мы писали, что Национальный банк Украины резко повысил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.