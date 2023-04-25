Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 25 квітня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 25 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову почав дорожчати, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ

За цією інформацією, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,31(+24 коп.) та 40,71 грн (+25 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,95, а продають за 38,07 грн, курс на кілька копійок знизився. Євро не змінився за добу — купують за 41,55, а продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,40 грн (-5 коп.) — 37,90 грн (-5 коп.);

Ощадбанк — 37,75 грн — 38,90;

Укрексімбанк — 37,70 грн (-10 коп.) — 38,20 грн (-20 коп.);

"Райффайзен" — 37,70 грн (-20 коп.) — 38,20 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Нагадаємо, за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) різко посилив підтримку курсу гривні. Упродовж 17 — 21 квітня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажу валюти зріс удвічі.