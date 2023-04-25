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Українці активно несуть гроші в банки: на скільки зросла сума вкладів

25 квітня 2023 11:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошові вклади у банках — скільки грошей українці тримають на рахунках
Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень.

Такі дані наводять у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Нарощення вкладів у банках

Як зазначається, на початок квітня 2023 року загальний розмір вкладів громадян, зокрема і підприємців, в українських банках  досягнув 1 062,0 млрд гривень, що на 0,6% більше, ніж місяць тому. —

У структурі загального обсягу вкладів фізосіб на початок квітня-2023:

  • 647,1 млрд гривень (+5,5 млрд грн за березень) - сума вкладів у національній валюті;
  •  414,9 млрд гривень (+1,1 млрд грн за березень) - сума вкладів в іноземній валюті.

Частка фізосіб-підприємців становила 3,0%, а загальний обсяг їхніх вкладів — 117,7 млрд грн.

Зростання ставок за депозитами

Водночас триває тенденція до зростання ставок за новими депозитами у гривні. Відсоткова ставка за вкладами корпоративного сектору за місяць зросла до 13,4% (+1,3 в.п. за місяць, +5,8 в.п. за перший квартал), за вкладами населення — до 11,4% (+0,6 в.п. і + 3,2 в.п. відповідно).

Також покращується строковість депозитів. За даними на кінець лютого, частка строкових вкладів підвищилась із 26,7% до 29,4% на кінець 2022-го. У березні процес залучення строкових депозитів мав прискоритись.

Депозити у валюті

Окрім того, в Україні обсяг депозитів у валюті збільшився на 459 мільйонів доларів (+2,5%), до 18,7 мільярда доларів. Це максимум, починаючи з лютого 2015 року. 85% приросту депозитів забезпечив корпоративний сектор, тоді як приріст депозитів населення був помірним. Загалом з початку війни (березень-2023 проти березня-2022) депозити у гривні зросли на 261 млрд грн (+26,5%), у валюті на — 3 млрд дол. (+19,3%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

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