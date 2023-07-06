Приватизация в Украине — Фонд госимущества выставил самый дорогой лот

Работник на заводе. Фото: prozorro.sale

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу самый дорогой лот с момента возобновления аукционов в рамках малой приватизации. Стартовая стоимость объекта превышает 190 млн грн.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью ФГИУ, портал Pozorro.sale.

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Как отметили в пресс-центре, электронные торги запланированы на 26 июля. На аукционе попытаются продать весь пакет акций в 100% завода "Смолы" в Каменском Днепропетровской области.

В Фонде отмечают, что объект оценен дороже всего с тех пор, когда возобновилась малая приватизация. Начальная цена установлена на уровне 190,3 млн грн.

В ФГИУ уточняют, что соответствующее предприятие производит пластмассу в первичных формах, в том числе ионообменные смолы.

Примечательно, что завод "Смолы" — действующее предприятие химической промышленности, находящееся в управлении Фонда. За период с 2020 по первый квартал 2023 года объем реализации продукции предприятия составил 196,4 млн грн.

Объем чистого убытка предприятия — 98,9 млн грн. В последние годы на заводе фиксировали неэффективную работу, из-за чего предприятие накопило 112 млн грн задолженности перед работниками и государственным бюджетом. Эти расходы лягут на плечи будущего инвестора, добавили в Фонде государственного имущества.

Результаты приватизации

По данным ФГИУ, в июне сумма победных ставок на аукционах по приватизации объектов составила 252 млн грн. Конечная стоимость активов в три раза превысила стартовые цены. Всего продали 52 объекта госимущества.

Напомним, в Министерстве экономики Украины рассказали о результатах программы малой приватизации. За пять лет государственная казна пополнилась на 14 млрд грн.

Также мы писали, что в Фонде государственных имущества заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.