Нацбанк фиксирует рекордное падение курса доллара — что известно

В марте курс опустился до минимума с лета-2022.

Национальный банк Украины констатирует рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года опустился до минимума с лета 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Читайте также:

Как изменился курс доллара

По информации регулятора, в марте на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до показателя 38,55 гривны. Подобный уровень фиксировался летом прошлого года.

В Центробанке отмечают, что в первый месяц весны снижение курса было наиболее стремительным с начала 2022-го.

Объемы купли-продажи валюты

Как отмечают в НБУ, в марте объемы продаж валюты на наличном рынке украинскими финучреждениями и обменными пунктами гражданам составили 1,517 млрд долларов.

Объемы покупки валюты у населения составили 1,236 млрд долларов.

Большинство сделок пришлось на небанковские финансовые учреждения. Там украинцы приобрели 1,039 млрд долларов.

Разрыв между официальным и наличным курсом

Как объясняют в Национальном банке, в первый месяц весны ситуация существенно улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке в стране. Разрыв между официальным и наличным курсом нацвалюты по отношению к доллару сократился до минимального уровня.

Так, если в середине прошлого года разница достигала 28,5%, то к концу марта дистанция сократилась до 3,6%.

В НБУ отмечают, что это стало возможным благодаря оживлению экономической активности и общему улучшению ситуации на рынке. Благодаря стабилизации ситуации в энергетике улучшились деловые и потребительские настроения, что значительно поддержало разные виды промышленности. Большую роль также сыграло то, что Нацбанк с начала года отказался от "печати денег" для финансирования бюджета.

Какой сейчас курс в обменниках и банках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,53 и за 37,75 грн — продают. Евро покупают за 40,67, а продают за 40,95 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн — 37,55 грн;

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн.

Официальный курс американской валюты продолжает оставаться неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.