Новая почта переадресовывает посылки из почтаматов — правила доставки

Отправка может быть переадресована в некоторых случаях

Украинский почтовый оператор "Новая почта" рассказал о некоторых особенностях доставки посылок в почтоматы. Отправка может быть переадресована.

Это следует из сообщения на официальной странице Новой почты в Facebook.

Отмена доставки в почтомат

Как отметила в комментарии клиентка компании, не получила своевременно посылку, которая должна была прийти в определенный почтомат. Ее в последний момент автоматически переадресовали.

Представители "Новой почты" объяснили, что такое возможно в случае отсутствия свободных мест в почтмате.

"Видим, что коллеги не смогли доставить посылку 204***774 в почтомат, поскольку не было свободных ячеек. По накладной оформлена переадресация на средства компании в отделение №41 г. Киев и посылка уже прибыла и готова к выдаче", — сообщили они.

В компании извинились за причиненные неудобства и предложили подарок — промокод на бесплатную доставку и хранение груза весом до 30 кг.

Сколько времени посылка может находиться в почтмате

По правилам компании, чтобы забрать свою отправку в почтомате, отведено на это четыре дня. После чего груз перенаправят в ближайшее отделение в почтомат, где будет храниться еще 25 рабочих дней.

Если человек не может забрать посылку

Поскольку не всегда удается вовремя забрать в почтомате отправку, то если есть трек-номер – можно отследить посылку Новой Почты за ним.

Для поиска груза можно воспользоваться сервисом Posylka.net, где собраны все украинские и международные почтовые службы. Найти посылки можно круглосуточно, а если загрузить мобильное приложение, то на телефон поступит информация об изменениях в статусе отправки.

При выборе почтомата это не повлияет на стоимость доставки, ведь тарифы на услугу компании едины для всех типов отделений. Для расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Напомним, "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На него могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.

Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.