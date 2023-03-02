Новая почта переадресовывает посылки из почтаматов — правила доставки

Новая почта рассказала об особенностях работы почтоматов: когда доставку могут отменить
Украинский почтовый оператор "Новая почта" рассказал о некоторых особенностях доставки посылок в почтоматы. Отправка может быть переадресована.
Это следует из сообщения на официальной странице Новой почты в Facebook.
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Отмена доставки в почтомат
Как отметила в комментарии клиентка компании, не получила своевременно посылку, которая должна была прийти в определенный почтомат. Ее в последний момент автоматически переадресовали.
Представители "Новой почты" объяснили, что такое возможно в случае отсутствия свободных мест в почтмате.
"Видим, что коллеги не смогли доставить посылку 204***774 в почтомат, поскольку не было свободных ячеек. По накладной оформлена переадресация на средства компании в отделение №41 г. Киев и посылка уже прибыла и готова к выдаче", — сообщили они.
В компании извинились за причиненные неудобства и предложили подарок — промокод на бесплатную доставку и хранение груза весом до 30 кг.
Сколько времени посылка может находиться в почтмате
По правилам компании, чтобы забрать свою отправку в почтомате, отведено на это четыре дня. После чего груз перенаправят в ближайшее отделение в почтомат, где будет храниться еще 25 рабочих дней.
Если человек не может забрать посылку
Поскольку не всегда удается вовремя забрать в почтомате отправку, то если есть трек-номер – можно отследить посылку Новой Почты за ним.
Для поиска груза можно воспользоваться сервисом Posylka.net, где собраны все украинские и международные почтовые службы. Найти посылки можно круглосуточно, а если загрузить мобильное приложение, то на телефон поступит информация об изменениях в статусе отправки.
При выборе почтомата это не повлияет на стоимость доставки, ведь тарифы на услугу компании едины для всех типов отделений. Для расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Напомним, "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На него могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.
Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.