Субсидии в Украине — что нужно знать при расчете помощи

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут обращаться за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный период 2023—2024. Какая будет сумма начисленной субсидии, можно определить самостоятельно.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В ноябре при расчете специалисты фонда учитывают доходы всех членов домохозяйства за первый и второй кварталы этого года. Если на субсидию претендует пенсионер, его доход учитывают в виде пенсии в размере выплат за август текущего года.

"Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них "обязательного платежа", — сообщают в ПФУ.

Следует рассчитать обязательный процент платежа для семьи, который устанавливается индивидуально. Для этого применяют специальную формулу:

Исчисляется среднемесячный совокупный доход. Далее его следует разделить на количество членов домохозяйства; Таким образом определяется среднемесячный доход на одного человека; Доход на одного человека необходимо разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого будет назначена субсидия; Полученный результат следует разделить на два и умножить на 15%. Полученное число и будет являться необходимым процентом от среднемесячного совокупного дохода.

Источник: ПФУ

В предыдущий отопительный сезон украинцам выплачивали в среднем до 1,6 тыс. гривен пособия в месяц. В этом году размер пособия может повыситься, учитывая рост тарифов на электроэнергию.

Кто должен обращаться за субсидией

По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии могут обращаться четыре категории граждан. А именно:

один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, если разделены лицевые счета, то каждый из тех, на кого открыт счет;

гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживает на основе договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают в договоре аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.