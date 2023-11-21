Субсидії в Україні — хто з громадян може звертатися за допомогою

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто може звертатися за призначенням субсидії на оплату комунальних послуг неопалювальний період 2023—2024. Таке право мають кілька категорій громадян.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Звернення за субсидією на опалювальний сезон

За інформацією Пенсійного фонду, за призначенням субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян.

Це прописано у Положенні про порядок призначення субсидій, затвердженому урядовою постановою № 848 від 21.10.1995.

Таке право надане:

одному із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, якщо розділено особові рахунки, то кожен із тих, на кого відкритий рахунок;

громадянину, який не зареєстрований у житловому приміщенні чи будинку, проте фактично проживає на основі договору оренди житла (чи за судовим рішенням);

індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі коли нараховують плату за комунальні послуги;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не зареєстровані у житловому приміщенні, проте фактично проживають в ньому без договору оренди житла (підтверджено довідкою ВПО).

Кому переглянуть субсидії

В опалювальний сезон звертатись за призначенням субсидії можна не всім. Автоматично субсидія перерахується:

домогосподарству, якому призначена субсидія на неопалювальний період поточного року;

домогосподарству, яке її мало у розмірі 0,00 грн на неопалюваний сезон.

Нове звернення на субсидії потрібно писати в опалювальний період років таким категоріям:

тим, хто подав заяву на припинення отримання житлової субсидії та мав пільгу на оплату ЖКП, а на опалювальний період бажає одержати субсидію;

тим, у кого сталися зміни у складі зареєстрованих осіб, наприклад, зміни у соціальному стані.

Як обраховується субсидія

Субсидію призначають, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та упродовж одного місяця після його скасування.

Попереднього опалювального сезону громадяни отримували в середньому до 1,6 тис. гривень допомоги на місяць на субсидію. Цьогоріч розмір допомоги може підвищитися, враховуючи зростання тарифів на електрику.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак, допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.