Пенсии в 2024 году — какие выплаты будут тем, кто работает неофициально

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинские граждане, работающие неофициально, не будут иметь достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы при таких условиях.

Об этом говорится в правилах, прописанных в пенсионном законодательстве, пишет "Канал 24".

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Какие суммы получат украинцы, если не будет стажа

В законодательстве предусмотрены случаи, когда у граждан нет достаточного количества страхового стажа или вообще отсутствует. При таких условиях государство все равно гарантирует выплаты на старости лет. Однако следует учитывать, что размер таких выплат будет значительно ниже.

По нормам, в Украине минимальный стаж для выхода на "заслуженный отдых" составляет 15 лет при выходе в 65-летнем возрасте. Для желающих завершить работу в 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа.

Учитывая это, если у гражданина не будет совокупно 15 лет стажа, то государство выплачивает минимальную пенсию, привязанную к прожиточному минимуму. Однако получать начнут не с 60, а с 63-х лет.

Следует отметить, что с 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, увеличился с 2093 до 2361 грн.

В то же время, если у гражданина вообще нет страхового стажа, то будет получать социальную помощь, а не пенсию. Сумму начнут выплачивать только по достижении 65-летия.

Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Социальную пенсию по возрасту без трудового стажа пересматривают каждые полгода с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Чтобы получать такую госпомощь, нужно обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания.

Доплаты пенсионерам по возрасту

Также государство предоставляет доплаты гражданам по достижении определенного возраста. А именно:

от 70 до 75 лет – 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.

Также мы писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В этой связи изменится размер социальных выплат.