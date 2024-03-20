Помощь ВПЛ — переселенцам дадут до 18 тыс. гривен на жилье

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине правительство предлагает реализовать проект по оказанию помощи на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или людям, которые потеряли жилье для проживания во время войны. По такой программе можно получить до 18 тыс. гривен.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, обнародованном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Как следует из проекта, размер пособия будет зависеть от стоимости аренды в областях, куда переместились граждане. В частности, вышеуказанная сумма компенсации будет действовать для Закарпатской области.

Для формулы расчета хотят взять социальный норматив площади арендуемого жилья на каждого гражданина в 13,65 кв. м, однако не менее 35,22 кв. м на всю семью. Средний показатель цены оплаты 1 кв. м аренды в 193,6 гривны, рассчитанного как часть средней цены аренды однокомнатной квартиры (по данным Госстата 6,82 тыс. гривен) до средней площади однокомнатной квартиры, учитывая нормы Жилищного кодекса в 35,22 кв. м.

Такую помощь будут назначать, если расходы домохозяйства будут больше обязательного платежа, базовая процентная ставка которого будет равна 30% общих доходов.

Как объясняют авторы проекта, такая базовая процентная ставка платы за аренду жилья является международной практикой подобных программ соцзащиты населения. Показатель может варьироваться в зависимости от уровня доходов граждан, что предусмотрено вышеуказанной формулой.

Пример расчета компенсации за аренду

Также к рассчитанному показателю стоимости оплаты за жилье будут применять корректирующие региональные коэффициенты в зависимости от того, где находится жилое помещение (кроме областного центра и городов), указанных в приложении к проекту акта. При этом корректирующие коэффициенты применяются из-за разной стоимости аренды на одинаковые объекты недвижимости в разных тергромадах.

Если семья из двух трудоспособных граждан (с доходом 7,1 тыс. гривен пособия по безработице и фактическим доходом в нулевом размере) и несовершеннолетнего ребенка — в Закарпатской области получит помощь на аренду жилья в размере 18,34 тыс. гривен (стоимость социальной аренды жилья — 19,03 тыс. гривен, обязательный процент платежа — 12,2% или 866 гривен), учитывая, что средняя стоимость аренды в регионе вдвое выше установленного размера средней аренды жилья в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют тем, у кого не хватает дохода. Однако законодательством предусмотрены случаи, когда такое право можно потерять и придется компенсировать предоставленную государством помощь.

Также мы писали, что в 2024 году украинские граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также твердое или жидкое топливо. Размер скидки может достигать 100%.