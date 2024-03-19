Субсидії в Україні — кому з українців доведеться повернути допомогу

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг надають тим, у кого не вистачає доходу. Однак законодавством передбачені випадки, коли таке право можна втратити і доведеться компенсувати надану державою допомогу.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

Читайте також:

Коли змусять повернути субсидію

Як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ), за правилами, субсидія призначається залежно від інформації, зазначеної в документах під час подачі заяви.

Законодавство передбачає два випадки, коли надмірно переплачена субсидія має повернутися державі:

у разі, якщо у заяві чи декларації було вказані дані і це вплинуло на встановлення права на субсидію та визначення її розміру, який в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

громадянин не повідомив про обставини, які впливають на перегляд права на призначення допомоги чи її розміри, упродовж 30 календарних днів після їх появи.

Тож, у разі, якщо виявиться, що відомості були вказані недостовірні, то надана допомога буде не лише скасована, а також змусять компенсувати надані кошти.

У ПФУ наголошують, що громадянин, який звертається за субсидією, бере на себе відповідальність за надану інформацію про свої доходи та майно, що визначають право на призначення допомоги та її обсяг. Відповідне питання регулює "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затверджене урядовою постановою від 21.10.1995 № 848.

"У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більш як на 20 відсотків", — додали у ПФУ.

Житлова субсидія у 2024 році

В Україні триває призначення субсидій на опалювальний сезон, який триватиме до 1 травня 2024 року. У холодний сезон розмір субсидії становить близько 1,7 тис. грн.

В основі формули розрахунку обсягу субсидії взято залежність доходу родини на рівні двох прожиткових мінімумів на особу і витрат, які не можуть бути вищі за 15% сукупного доходу.

Зокрема, відмовити в отриманні житлової субсидії можуть у кількох випадках:

наявність заборгованості за комунальні послуги терміном три місяці і більше;

наявність хоча б одного повнолітнього члена домогосподарства, який не навчається, не працює і не є офіційним безробітним;

якщо площа квартири становить понад 130 кв. м;

були здійснені цінні покупки, є великі депозити в банку;

є новеньке авто.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також тверде чи рідке паливо. Розмір знижки може досягати 100%.

Також ми писали, що в країні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.