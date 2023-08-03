В Украине возобновили довоенный уровень налогов и проверки бизнеса

Украина частично возобновила довоенный режим налогообложения. Фото: google.com

С 1 августа в Украине отменены военные налоговые льготы и спецгруппа единого налога. Кроме того, возобновляются налоговые проверки бизнеса.

Налоговые "новации" вводятся Законом Украины от 30 июня 2023 года №3219-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", направленных на выполнение Украиной обязательств перед Международным валютным фондом. 26 июля Президент подписал этот Закон, а 28 июля он опубликован в "Голосе Украины".

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О том, что ждет налогоплательщиков в результате отмены льгот, подробно рассказала Государственная налоговая служба.

В частности:

отменяется возможность для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода — так называемой упрощенной системы с особенностями налогообложения;

отменяется возможность для физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога I и II группы не уплачивать единый налог (кроме тех, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации);

восстанавливаются довоенные сроки предоставления контролирующими органами индивидуальных налоговых консультаций и рассмотрения жалоб налогоплательщиков на решения контролирующих органов;

восстанавливаются сроки предоставления налогоплательщиками ответов на запросы контролирующих органов.

Также продолжается мораторий на проведение документальных проверок налогоплательщиков и проверок плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, кроме проверок: бюджетного возмещения; по заявлению плательщика и по жалобе последнего; ликвидации (прекращения юридического лица/предпринимательской деятельности); в случае дисциплинарного производства; трансфертного ценообразования; международного налогообложения; проверок нерезидентов; валютного законодательства.

Предусматриваются проверки только трех категорий налогоплательщиков — осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; в сфере игорного бизнеса; предоставления финансовых и платежных услуг.

Сохранено право добровольной уплаты единого налога для плательщиков 1-2 группы, которые имели налоговый адрес на территориях боевых действий (в том числе возможных боевых действий) и оккупированных территориях.

Освобождаются от налогообложения НДФЛ суммы дохода, полученного в качестве компенсации за объект недвижимого имущества, поврежденного/уничтоженного в результате боевых действий.

Плательщики 1-2 групп будут платить единый налог добровольно. Фото: УНИАН

Также с 1 августа вступает в силу норма об освобождении от финансовой ответственности за нарушения в сфере использования регистраторов расчетных операций (кроме ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров), если они совершены на территориях боевых действий (в том числе возможных боевых действий) и на оккупированных территориях.

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Что это даст государству

В Министерстве финансов на запрос Новини.LIVE отметили, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину был принят ряд неотложных мер с целью обеспечения противостояния вызовам, возникшим перед налогоплательщиками. Изменения в законодательство относительно налогообложения в первую очередь были направлены на поддержку хозяйствующих субъектов и позволили бизнесу продолжить работу в начале полномасштабного вторжения РФ.

Однако продолжающаяся война требует комплексного пересмотра налоговых исключений для создания более эффективной и справедливой налоговой системы, отмечают в Минфине. Важным шагом на этом пути является поиск баланса между обеспечением финансирования наиболее критических статей бюджета — расходов на безопасность и оборону, и стимулированием восстановления экономики.

"Следует заметить, что в условиях военного положения налоговые поступления, прежде всего, обеспечивают потребности страны в осуществлении оборонных мероприятий. Украина получает средства от международных доноров исключительно на обеспечение финансирования социальных и гуманитарных расходов", — отмечают в ведомстве.

Возобновление довоенного режима налогообложения не предусматривает повышения налогов и не вводит новые ставки налогов — просто с 1 августа ограничивается действие отдельных законодательных норм, введенных в период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.

В Минфине подсчитали, что возобновление налогообложения будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 8 млрд гривен.

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Старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения юркомпании Arzinger Денис Эрсой напоминает, что возврат к довоенным правилам налогообложения — результат переговоров между Украиной и МВФ, который закреплен в соответствующем меморандуме.

"Возможно, мы и дальше бы жили с налоговыми льготами, с постепенной их отменой и обновлением, но это точно не тот сценарий, который бы удовлетворил наших международных партнеров и основных доноров", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

Вообще, отмечает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук, непонятно, почему в начале войны налоги были резко снижены, тогда как война — дело очень дорогое.

"По состоянию на сегодняшний день половина наших расходов покрывается налогоплательщиками других стран. Чтобы так не продолжалось, нам и рекомендовали восстановить довоенный режим налогообложения", — объясняет действия государства эксперт.

Глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: facebook.com/KristalinaGeorgieva

Юрист юрфирмы "SDM Partners" Андрей Полешко в комментарии Новини.LIVE так объясняет действия государства: в условиях, когда экономическая жизнь страны стала более стабильной вследствие успешного противодействия военным угрозам и налаживания новых бизнес-связей, государство считает возможным отказаться от части предоставленных бизнесу льгот.

Следовательно, растет объем налоговых обязательств плательщиков, а также уровень контроля за их деятельностью со стороны государства. При этом льготы для субъектов хозяйствования, которые несут наибольшие военные риски, находясь в зоне боевых действий, сохраняются.

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Что это (не) даст бизнесу

Опрошенные Новини.LIVE эксперты констатируют: что хорошо государству, то не всегда хорошо для бизнеса.

Как отмечает Денис Эрсой из Arzinger, преимущества, которые получит государство от возвращения к довоенным правилам налогообложения, являются потерями для бизнеса.

В частности, бизнес лишится возможности пользоваться привлекательными налоговыми льготами и освобождением от ответственности (штрафов) за совершение некоторых нарушений. При этом налоговая нагрузка может ощутимо увеличиться. Некоторых плательщиков это может мотивировать на разные пути уклонения от уплаты налогов.

"Понимая эту ситуацию, Налоговая во время проверок, скорее всего, будет детально изучать все операции и доначислять налоги, если выявит признаки нарушений. Как следствие — добросовестным плательщикам также нужно будет подготовиться к пристальному налоговому вниманию во время проверок", — предупреждает юрист.

Конечно, проверять пока будут не всех, и в план-график проверок будут включать ограниченный круг плательщиков — финансовые учреждения, организаторов азартных игр, торговцев подакцизными товарами. В то же время Закон №3219-IX предусматривает возможность проводить плановые проверки тех плательщиков, которые отвечают критериям рискованности — например, когда заработные платы сотрудников предприятия ниже среднего показателя по отрасли в регионе или когда объем уплаты налогов предприятием ниже среднего по отрасли.

"У многих предпринимателей доходы значительно уменьшились, что привело как к уменьшению заработных плат работников, так и к уменьшению суммы уплаченных налогов. Соответственно, таких предпринимателей потенциально могут посетить налоговики с плановой проверкой", — не исключает собеседник Новини.LIVE.

Также следует упомянуть о потенциальных сложностях с переходом на уплату других налогов и сборов. Так, в Законе достаточно детально прописаны правила перехода с уплаты 2% единого налога на уплату НДС. Однако в регионах представители Налоговой могут по-разному толковать эти правила, что может создать неприятные сюрпризы для плательщиков.

Кроме того, возможны технические проблемы при автоматическом переводе плательщиков из специальной группы на уплату других налогов. Автоматические процессы такого масштаба проводятся редко, поэтому нельзя исключать технических сбоев. В таких ситуациях плательщикам могут понадобиться определенные усилия для исправления ошибок и отстаивания своей позиции. Конечно, все эти временные, человеческие и материальные затраты лягут на плечи бизнеса.

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Как отмечает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный, налоговая проверка — это всегда стресс для любого бизнеса.

Если налоговые органы будут агрессивно внедрять налоговые изменения, то вполне возможно наступление негативных последствий — закрытие бизнеса (с последующим его переводом за границу или без такового).

"Сладкой таблеткой является упрощение формы чека регистраторов расчетных операций и уменьшение штрафов — 25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно. Речь идет об уменьшении штрафных санкций за неприменение РРО/ПРРО, невыдачу расчетного документа или выдачу расчетного документа на неполную сумму покупки, применяемых к ФЛП - плательщикам единого налога", — подбадривает Дмитрий Лазебный.

Налоговые проверки — стресс для бизнеса. Фото: pixabay.com

Управляющие партнеры юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко и Александр Курявый напоминают о жалобах бизнеса на увеличение давления со стороны силовиков во время войны. Особого внимания эта тема заслуживает в последние месяцы. Юристы уверены, что существующая в Украине система проверок опасна для бизнеса и инвесторов.

"Неоднократно бизнес заявлял, что система проверок наряду с отсутствием системы привлечения инвестиций приводят к снижению инвестиционного потока в страну и оттоку капитала на более благоприятные рынки", — говорит Никита Муренко.

Налоговые проверки — это всегда дополнительное давление на бизнес. Кроме того, это дополнительная нагрузка на фискальные органы.

"Учитывая действие в Украине негласного правила "презумпции виновности налогоплательщика" и случаи платы проверяющим взяток на местах, само государство уменьшает инвестиционную привлекательность Украины для инвесторов из-за границы и увеличивает уход бизнеса в тень", — добавляет Александр Курявый.

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Особенно огорчены фактом возобновления довоенного уровня налогообложения предприятия аграрного сектора.

Как отмечает заместитель гендиректора по адвокации Украинского клуба аграрного бизнеса Мария Ревенко, война нанесла большой ущерб агросектору Украины, из-за чего аграрный бизнес сегодня находится на грани своей рентабельности. Здесь и дорогостоящая и проблемная логистика, и блокирование налоговых накладных, и уменьшение посевных площадей, что в свою очередь ведет к изменению экспортного потенциала. Здесь — и низкие внутренние цены, которые не покрывают себестоимость продукции, и подорожание ресурсов, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур, и высокая стоимость хранения зерна.

Аграрии уверены, что отмена налоговых льгот, введенных на период действия военного положения, приведет к уменьшению возможностей аграрных предприятий продолжать хозяйственную деятельность. На фоне остановки зернового коридора и экспортных ограничений на украинскую агропродукцию в Европе перспективы для отечественного агробизнеса вырисовываются не очень радужные.

Хотя, конечно, в случае возобновления довоенного режима налогообложения и проверок бизнеса имеем дело с более сложным балансом мотивов государства, бизнеса и международных партнеров Украины.