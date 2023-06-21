Налоги в Украине — эксперты сравнили ставки со странами ЕС

Уплата налогов: как отличаются ставки в Украине и странах ЕС
В Украине уровень налогообложения считается среднеевропейским. Таковы результаты сравнения ключевых ставок налогов, уплачиваемых украинцами, и жителями государств Европейского Союза (ЕС).
Об этом информирует пресс-служба Государственной налоговой службы.
Какие налоги в Украине
Как отмечается, наибольший удельный вес 2022 года в поступлениях в общий фонд госбюджета, контролируемых налоговиками, составляют:
- Налог на добавленную стоимость (НДС) — 30,8%;
- Налог и сбор на доходы физических лиц — 21,4%;
- Налог на прибыль — 16,9%.
Налоговики привели те же ставки, которые платят европейцы. Примечательно, что по результату сравнения оказалось, что в целом в стране — среднеевропейский уровень налогообложения. Сейчас действуют следующие ставки:
- НДС — 20% (общая ставка);
- Налог и сбор на доходы физических лиц — 18%;
- Налог на прибыль — 18%.
Венгрия
- Налог на добавленную стоимость составляет 27%;
- Налог на прибыль (юридические лица) — 9% — 19%;
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) 15% — 40%.
Польша
- Налог на добавленную стоимость — 23%;
- Налог на прибыль (юридические лица) — 19%;
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) до 26,1 тыс. евро — 12%, свыше 26,14 тыс. евро — 35%.
Италия
- Налог на добавленную стоимость — 22%;
- Налог на прибыль (юридические лица) — 24%;
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) до 15 тыс. евро — 23%, от 15 тыс. до 28 тыс. евро — 25%, от 28 тыс. евро до 50 тыс. евро — 35%, свыше 50 тыс. евро — 43%.
Испания
- Налог на добавленную стоимость – 21%;
- Налог на прибыль (юридические лица) - 25%;
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) до 12 450 евро — 9,5%, от 12,45 тыс. до 20,2 тыс. евро — 12%, от 20,2 тыс. евро до 35,2 тыс. евро — 15%, от 25,2 тыс. евро до 60 тыс. евро — 18,5%, от 60 тыс. до 300 тыс. евро — 22,5%, свыше 30 тыс. евро — 24,5%, для нерезидентов 24%.
Латвия
- Налог на добавленную стоимость — 21%;
- Налог на прибыль (юридические лица) — 20%;
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) — до 20 тыс. евро — 20%, от 20 тыс. до 78 тыс. евро — 23%, свыше 78 100 – 31%.
Литва
- Налог на добавленную стоимость — 21%;
- Налог на прибыль (юридические лица) — 15%;
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) — до 101 тыс. — 20%, свыше 101 тыс. евро — 32%
Чехия
- Налог на добавленную стоимость — 21%;
- Налог на прибыль (юридические лица) — 19%;
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) — до 77,9 тыс. евро — 15%, свыше 77,9 тыс. евро — 23%.
Германия
- Налог на добавленную стоимость — 19%;
- Налог на прибыль (юридические лица) — 15%;
- дополнительно Central government surcharge 0.825%; Regional government surcharge; Local government surcharge 14,11 %; комбинированная ставка (all-in rate) 29,941%.
- Налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) до 9,4 тыс. евро — 0%, от 9,4 тыс. до 57 тыс. евро — 14%, от 57 тыс. до 270,5 тыс. евро — 42%, свыше 270,5 тыс. евро — 45%.
Что следует знать
Напомним, народные депутаты согласовали внесение поправок в законопроект №8401, предусматривающий довоенную налоговую систему. В частности, поддержали критерии проведения проверок бизнеса.
Также мы сообщали, что украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.