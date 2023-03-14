АМКУ провел масштабный анализ рынка яиц — какие выводы

Проверки выявили некоторые нарушения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел масштабное исследование отечественного рынка куриных яиц в течение 2016-2020 годов. Проверки выявили некоторые нарушения.

Об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Результаты исследования рынка

Как отмечается, регулятор одобрил отчет о результатах исследования отечественного рынка куриных яиц. Исследованием специалисты хотели оценить состояние конкурентной среды на рынке и выявить проблемные моменты.

АМКУ пришел к выводу, что стоимость яиц в пределах Украины отличалась несущественно, качество и потребительские свойства при правильном хранении и транспортировке не менялись, а потому не существовало барьеров для их транспортировки.

При этом импорт куриных яиц составил только 0,01% в общем объеме рынка, поэтому не играл важную роль при формировании конкуренции на территории страны.

В то время как экспорт рос. За 2017, 2018 и 2019 годы по отношению к 2016 году рост составил 73,9%, 109% и 165,5% соответственно, а в 2020-м экспорт снизился ниже уровня 2018 года. Импорт был слабый по сравнению с экспортом, поскольку украинские производители обеспечивают потребности внутреннего рынка. В страну импортируют преимущественно птицеводческие хозяйства с целью пополнения собственного поголовья.

Выявленные нарушения

В ходе исследования специалисты выявили 18 возможных нарушений экономической конкуренции со стороны представителей группы компаний "Авангард". Они касались аренды мощностей для производства яиц без соответствующего разрешения. В конце 2021 года всех ответчиков по делу оштрафовали на 10,7 млн гривен. Других нарушений в 2018-2020 годах АМКУ не выявил.

Новое исследование

Антимонопольный комитет начал новое масштабное исследование отечественного рынка куриных яиц после рекордного подорожания в 2022 году. Оно стартовало в конце года, результаты пока не обнародовали.

Ранее эксперты предупреждали, что яйца еще себя должны проявить в цене весной, вместе с приближением Пасхальных праздников. Однако ближе к началу лета цены вернутся к уже устоявшимся показателям, а то и ниже.

Сейчас средняя цена яиц в магазинах составляет около 74 гривен за десяток. Согласно данным сайта Мinfin:

яйца куриные "Наседка" (десяток) стоят 74,20;

яйца куриные "Ясенсвит" (десяток) — 74,16 гривны.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

В украинских супермаркетах заметно снизились цены на некоторые "стратегические" продукты. За месяц подешевело большинство круп. В частности, в декабре 2022 года средняя цена гречневой крупы в магазинах составила 73,85 грн за один килограмм, а в январе текущего года стоимость упала до 68,73 грн.