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Сальвадор добыл около 475 биткоинов за три года с помощью вулкана

21 мая 2024 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сальвадор добыл около 475 биткоинов за три года с помощью вулкана
Извержение Кумбре Вьеха в Испании. Иллюстративное фото: twitter.com/DarrenPlymouth
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сальвадор с 2021 года добыл 473,5 биткоина, что составляет около 29 миллионов долларов. Государственный криптохолдинг страна смогла пополнить благодаря геотермальной электростанции, использующей энергию вулкана.

Об этом сообщает Reuters в среду, 15 мая.

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Национальный биткоин-офис сообщил о запуске пространства в мемпуле биткоина для отслеживания баланса криптовалюты в госказне. На момент написания правительство имеет почти 5 748 биткоинов, что составляет 352,3 млн дол.

Сколько биткоинов на счету правительства Сальвадора
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Национального биткоин-офиса

Сальвадор приступил к тестовой добыче биткоина в октябре 2021 года, через месяц после признания его легальным средством расчетов. В июне 2023 года власти анонсировали проект Volcano Energy на 241 МВт для майнинга биткоина с использованием возобновляемых источников энергии.

Общая стоимость проекта составляет 1 млрд долл., доля государства — 23%. Компания Tether принимает участие в первом раунде финансирования на 250 млн долл.

По данным Reuters, все добытые Сальвадором биткоины сгенерированы на геотермальной электростанции мощностью 102 МВт у вулкана Текапа, где для 300 майнинговых установок используется 1,5 МВт.

Напомним, что себестоимость добычи биткоина выросла на три тысячи долларов на фоне незначительной коррекции хешрейта. Кроме того, соучредитель соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси считает, что вскоре стоимость этой криптовалюты превысит 1 миллион долларов.

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биткоин

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